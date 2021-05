Nghệ An không còn ca bệnh COVID-19, 3 ca bệnh ở Hà Tĩnh xuất viện

Chiều 27-5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 sau 21 ngày điều trị. Đây là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An.

Bệnh nhân 3098 là ông N.P.Q. (47 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lập, chăm vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội), được xét nghiệm mắc COVID-19 vào ngày 6-5.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cách ly từ ngày 7-5.

Kết quả điều trị, xét nghiệm sau 4 lần âm tính, ông Q. được xuất viện và sẽ cách ly y tế thêm 2 tuần nữa.

Như vậy, đến nay toàn bộ 5 bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 16-4 đến 6-5 tại Nghệ An đã được xuất viện. Nghệ An cũng không còn khu vực dân cư nào bị phong tỏa do liên quan đến các bệnh nhân COVID-19.

Tại Hà Tĩnh, theo Sở Y tế, 3 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ thời gian 21 ngày điều trị đã được công bố khỏi bệnh.

3 ca bệnh là 2932, 2933, 2934 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ ngày 30-4. Trước đó, ngày 28-4, 3 công dân nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco, thị xã Kỳ Anh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, tối 30-4, 3 bệnh nhân đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để cách ly, điều trị.Hiện tại sau khi 3 trường hợp trên được công bố khỏi bệnh, bệnh viện này đang điều trị cho 6 ca dương tính còn lại với sức khỏe ổn định.

