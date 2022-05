Nghệ An: Đầu xe tải biến dạng sau cú đâm va kinh hoàng, tài xế mắc kẹt trong ca bin

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 34H-006.83 (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ đâm vào đuôi xe hổ vồ biển kiểm soát 37H-008.50.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe ô tô trên quốc lộ 1A.

Cú va chạm kinh hoàng khiến phần đầu xe tải thùng nát bét, biến dạng, vô lăng văng ra khỏi xe bật lại phía sau khoảng 8 m.

Tài xế bị thương kẹt cứng trong ca bin đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài. Tiếp nhận thông tin lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ va chạm.

Chiếc xe tải thùng nát bét sau khi húc phía sau xe hổ vồ.

Phần đầu xe tải thùng biến dạng, tài xế mắc kẹt trong ca bin được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện.

Chiếc vô lăng xe tải thùng đứt văng ra khỏi ca bin một đoạn dài khoảng 8 m.

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên quốc lộ 1A ùn tắc.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí