Nghệ An: 9X h.i.ế.p d.â.m người phụ nữ hơn mình 17 tuổi

Ngày 24/2, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đình Mỹ (29 tuổi, trú xã Ngọc Sơn) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Tối 23/1, Mỹ đi từ nhà đến bờ ao một người dân để bắt cá. Lúc này, thấy bà G. (46 tuổi, trú huyện Đô Lương) đang ở một mình.

Lê Đình Mỹ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mỹ nảy sinh ý định đồi bại nên dùng vũ lực tấn công, uy hiếp, thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và về nhà ngủ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nghi phạm là Lê Đình Mỹ.

Khuya cùng ngày, Mỹ đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, 9X này khai hôm đó do uống rượu nên đã gây án.

Tác giả: P.Hòa

Nguồn tin: zing.vn