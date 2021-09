Ngày mai, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đồng loạt xả lũ trước khi bão Côn Sơn đổ bộ

Ngày 10/9, tin từ Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du trước khi cơn bão Côn Sơn đổ bộ, đơn vị đã ra thông báo về việc bắt đầu xả tràn 4 hồ chứa nước bắt đầu từ 8h ngày 11/9.

Hà Tĩnh sẽ xả tràn nhiều hồ chứa nước trên địa bàn từ 8h ngày 11/9 (Ảnh minh họa)

Theo đó, đơn vị sẽ xả tràn 4 hồ chứa nước gồm: Bộc Nguyên (thuộc địa phận xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên và xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà), hồ Tàu Voi (phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh), hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí (ở xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh).

Cụ thể, lưu lượng xả tràn các hồ chứa nước như sau: hồ Bộc Nguyên 10 – 70m3/s; hồ Tàu Voi sẽ xả tràn với lưu lượng 5 – 20m3/s; hồ Kim Sơn 10 – 30m3/s và hồ Thượng Sông Trí lưu lượng 20 – 50m3/s.

Về thời gian kết thúc xả tràn, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh cho biết sẽ căn cứ diễn biến thực tế của thời tiết và mực nước hồ.

...

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đã thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Giám đốc đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho biết, hiện dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 5 có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5 nên từ ngày 12 - 14/9 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị.

Trước đó, để chủ động ứng phó với mùa mưa lũ sắp tới, đồng thời nhận thức một cách đầy đủ về những khó khăn sẽ gặp phải khi thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị lập phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro khi có thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và phải hoàn thành trước ngày 20/9/2021.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT