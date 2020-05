Ngăn chặn đua xe trái phép, một CSGT bị quái xế tông gãy chân

Ngày 3/5, công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý nhóm đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ và đua kéo xe trái phép trên QL1A. Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 2/5 trên địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành. Ngoài ra, trong lúc ngăn chặn, một đối tượng đã lao xe vào tổ công tác khiến một Thiếu tá CSGT bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Nhóm quái xế tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác thực hiện phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn và qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 21h30 ngày 2/5 phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang phối hợp phòng CSCĐ công an tỉnh Tiền Giang và đội CSGT công an huyện Châu Thành phát hiện ở đoạn khu vực Viện Cây Ăn Quả thuộc địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành có hàng chục xe máy cùng nhóm nam nữ thanh thiếu niên đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép, nhiều đối tượng rú ga lao nhanh trên QL1A theo hướng đi từ TP HCM về miền Tây để so tài tranh cao thấp.

Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng tăng ga bỏ chạy, có nhiều người đã chạy vào các con hẻm ven QL1A để trốn tránh. Tuy nhiên đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) điều khiển xe máy mang BKS 63B3-036.52 rú ga lao thẳng vào tổ công tác và tông trúng vào Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ thuộc phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang.

Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Hồ bị gãy chân và đa chấn thương nên được đưa đến bệnh viện Quân Y 120 để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Thiếu tá Hồ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để theo dõi và điều trị.

Các phương tiện bị cơ quan công an tạm giữ.

Cơ quan chức năng cũng đã khống chế bắt giữ 19 người (trong đó có 1 nữ), có độ tuổi từ 14 đến 28 tuổi, 20 xe máy các loại. Trong số 20 xe máy này có nhiều xe đã qua độ chế thay đổi hình dáng, kết cấu.

Qua làm việc tại cơ quan công an và qua test nhanh, bước đầu có một đối tượng dương tính với chất ma tuý, một đối tượng trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mlg/1 lít khí thở đến 0,4mlg/1 lít khí thở.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

Tác giả: Đức Thịnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân