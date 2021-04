Ngắm đường cao tốc hơn 11.157 tỷ nối Nghệ An - Hà Tĩnh đẹp như tranh vẽ

Xem video phối cảnh dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt:

Theo thông tin của Báo Giao thông, hiện liên danh nhà đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang đàm phán các điều khoản hợp đồng BOT với Bộ GTVT. Dự kiến, trong tháng 4/20201, hợp đồng dự án sẽ được ký kết để tổ chức khởi công xây dựng trong quý 2/2021.

Trước đó, cuối tháng 12/2020, Bộ GTVT đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Nhà đầu tư trúng thầu dự án là liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có điểm đầu tại Km430 + 00 (trùng với điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu), thuộc địa phận xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Điểm cuối tại Km479 + 300, thuộc địa phận xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) được thực hiện với hình thức PPP, loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô gồm 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao bề rộng nền đường 32,25m.

Dự án có tổng vốn đầu tư đầu tư (theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) hơn 11.157 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư hơn 5.090 tỷ đồng. Phần nhà nước tham gia trong dự án khoảng hơn 6.067 tỷ đồng. Thời gian thực hiện của dự án là 3 năm, thời gian thu phí và vận hành khai thác dự kiến hơn 16 năm.

