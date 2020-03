New York 76 ca nhiễm COVID-19, ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 7-3, Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn bang khi số ca nhiễm COVID-19 tăng báo động, theo tin từ báo Tribune News Service.

Vệ sinh nơi công cộng mùa dịch COVID-19 ở New York (Mỹ). Ảnh: BLOOMBERG

Cụ thể, trong ngày 7-3 New York có tới thêm 23 ca nhiễm mới, đưa tổng cố ca nhiễm ở bang này hiện tại lên tới 76. Phần lớn các ca nhiễm mới này ở TP New Rochelle thuộc quận Westchester - ổ dịch xuất hiện các ca nhiễm đầu tiên của New York. Gần 60 ca ở New Rochelle liên quan đến một nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch từ ngày 27-2.

“Các bạn sẽ thấy những con số ở New Rochelle tăng lên như các bạn thấy ở các ổ dịch khác. 1 trở thành 2, 2 thành 4, 4 thành 10, rồi 12. Và rồi 12 người đó đi ra ngoài và tiếp xúc với 200, rồi 400, rồi 800 người. Và đó là điều chúng ta đang phải đối phó lúc này” – Thống đốc Cuomo nói trong buổi họp báo về tình hình COVID-19 ngày 7-3.

Thống đốc New York – ông Andrew Cuomo. Ảnh: TNS

Số ca nhiễm tại TP New York cũng tăng hơn gấp đôi từ 5 lên 11 trong ngày 7-3, theo lời ông Cuomo.

Tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền bang huy động thêm nhân lực hỗ trợ ngành y tế bang đối phó với dịch, chăm sóc số bệnh nhân đang tăng nhanh.

