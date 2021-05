Nam thanh niên trở về từ tâm dịch Bắc Giang nhưng không đồng ý lấy mẫu xét nghiệm, đuổi nhân viên y tế ra khỏi nhà: "Anh không quan tâm, gọi người chức cao nhất ra đây"

Theo đó, đoạn clip được ghi lại tại một gia đình trên địa bàn xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Được biết, gia đình này có người vừa trở về từ tâm dịch Bắc Giang, thời điểm đó, các nhân viên y tế tới gia đình để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, thế nhưng nam thanh niên cùng phụ nữ trung niên trong clip không những không hợp tác mà còn đuổi các nhân viên y tế ra khỏi nhà.

Trở về từ tâm dịch Bắc Giang, nam thanh niên không hợp tác phòng chống Covid-19

Trong clip, nam thanh niên mặc áo xanh tỏ thái độ không hợp tác khi nhân viên y tế yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với người trở về từ vùng dịch, người này tỏ thái độ cứng rắn:

"Anh không quan tâm, gọi người có chức cao nhất tới đây. Xách đồ của em ra khỏi nhà anh và di chuyển ra khỏi nhà anh...".

Trong khi đó, người phụ nữ áo vàng còn tỏ thái độ gay gắt hơn, cho rằng việc nhân viên y tế đến nhà khiến gia đình mình bị hàng xóm hiểu lầm là mang bệnh.

Người phụ nữ này liên tục lấy tay xua đuổi nhân viên y tế và những người chứng kiến, thậm chí còn gắt lên:

"Tôi không làm sao cả?"

Nam thanh niên từ chối lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ảnh cắt từ clip.

Mặc dù đã được các nhân viên y tế giải thích đây là quy định đối với những trường hợp trở về từ vùng có dịch nhưng nam thanh niên và người phụ nữ trung niên vẫn không chấp nhận. Quá bức xúc trước thái độ của 2 người này, một nữ cán bộ y tế đã phải gắt lên:

"Nếu anh không phối hợp với chúng em, gia đình anh có vấn đề gì thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm".

Thế nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục không hợp tác, thậm chí còn đáp trả:

"Anh không quan tâm ai chịu trách nhiệm. Đi ra khỏi nhà anh. Di chuyển ra khỏi khu vực nhà tôi ngay và luôn".

Nữ nhân viên y tế sau đó đã phải bê thùng dụng cụ y tế rời đi.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều không khỏi bức xúc, phẫn nộ trước thái độ của người đàn ông và người phụ nữ khi có hành vi chống đối như vậy.

Nam thanh niên yêu cầu nhân viên y tế rời khỏi nhà mình. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên VOV cho biết người đàn ông và người phụ nữ trong clip là công dân có hộ khẩu thường trú ở thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Trước đó, người thanh niên trong clip có lịch trình di chuyển từ tỉnh Bắc Giang về Sơn La, vì vậy, Tổ công tác của huyện đã đến để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Tuy nhiên, không chỉ người thanh niên này mà cả một phụ nữ trung tuổi trong gia đình đã có thái độ không hợp tác và đuổi, không cho các thành viên trong tổ công tác vào nhà để thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tăng cường lực lượng đến thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, động viên, tư vấn… Sau đó 2 người này đã hiểu và chấp hành việc lấy mẫu để xét nghiệm, cũng như áp dụng phương án cách ly tại nhà theo quy định.

Tác giả: Hạ Vũ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc