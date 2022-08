Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm hung khí gây náo loạn đường phố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều 15/8, tại đường Hồ Xuân Hương, đoạn giao với đường Nguyễn Thị Lợi, thuộc phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn xuất hiện một nam thanh niên nghi ngáo đá, cầm hung khí nhảy múa khiến nhiều người đi đường hoang mang, lo sợ.

Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm hung khí nhảy múa trên đường phố khiến nhiều người hoảng sợ (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến 18h30 cùng ngày, đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế tại đường Nguyễn Thị Lợi, TP Sầm Sơn.

... Nam thanh niên đã được lực lượng công an khống chế (Ảnh: CTV).



Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, đối tượng trên là Nguyễn Viết T. (SN 1990), trú tại khu phố Long Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. Nam thanh niên này từng có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

