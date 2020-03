Liên quan tới vụ việc nam thanh niên đưa bé gái 13 tuổi vào nghĩa trang rồi hiếp dâm ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Tâm (SN 1991), trú xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân vụ việc là cháu N.T.T (SN 2007, trú cùng địa phương).

Trương Văn Tâm tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/1, Trương Văn Tâm điều khiển xe máy mang BKS: 37S2 - 0161 đến quán uống bia. Trên đường đi, Tâm gặp cháu N.T.T nên Tâm đã chở cháu T. cùng đi đến quán bia. Đến 22h, trên đường về, Tâm đã đưa nạn nhân vào khu vực nghĩa trang và khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Được cơ quan công an triệu tập lên làm việc, Tâm quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã khiến Tâm cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận, do say rượu nên không kiềm chế được bản thân nên đã đưa bé gái 13 tuổi vào nghĩa trang rồi hiếp dâm .



Tác giả: Trung Vương

Nguồn tin: Báo Kiến Thức