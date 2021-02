Nam thanh niên để lại xe máy và ví tiền rồi nhảy cầu Bến Thủy 1

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An triển khai tìm kiếm nạn nhân

Chiều 24/2, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp với chính quyền và Công an địa phương triển khai tìm kiếm một nam thanh niên để lại xe máy, ví tiền và giấy tờ tùy thân rồi nhảy cầu Bến Thủy 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40’ trưa ngày 24/2, người đi đường phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy lên đến giữa cầu Bến Thủy 1 rồi mất hút.

Trên cầu để lại một xe BKS 37B2 - 606.86, một ít quần áo, dép, ví tiền và giấy tờ tùy thân có tên N.X.P (SN 1994, ở xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

... Đến 15h chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên mất tích trên cầu

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, có người nhìn thấy nam thanh niên đã nhảy xuống cầu Bến Thủy 1. Cơ quan chức năng cũng xác nhận thông tin nam thanh niên này đã nhảy cầu Bến Thủy 1, nghi tự vẫn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An đã điều 7 cán bộ chiến sĩ, cùng 2 xuồng cứu hộ có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khác triển khai tìm kiếm.

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên nói trên. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng rất đông trên làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ khiến giao thông bị ùn ứ, lực lượng trạm BOT Bến Thủy 1 phải cắt cử công nhân ra điều tiết giao thông trên làn đường này.

Tác giả: Sỹ Hòa - Chu Minh

Nguồn tin: Báo Giao Thông