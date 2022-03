Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h51' ngày 23/3 tại km 1099 950 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu gian Tân Vinh - Diêu Trì, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Theo đó, lúc này đã có cảnh báo, hệ thống phòng vệ đường ngang đang hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có một số phương tiện vượt rào, vội vã qua đường ray.

Nam thanh niên băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong: Camera ghi lại khoảnh khắc ám ảnh

Bất chấp nguy hiểm, một nam thanh niên liều mình phóng xe chui qua barie, cùng lúc tàu vừa lao tới. Cú tông khiến nam thanh niên bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cũng bị cán nát, biến dạng.

... Xe máy của nạn nhân hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tai nạn (Ảnh: ATGT)

Đoạn clip sau khi được chia sẻ khiến nhiều người bàng hoàng. Trước đó đã xảy ra những vụ tai nạn khi nhiều người vượt qua barie khi đã có cảnh báo tàu hỏa sắp đến.

"Kinh hoàng quá! Nhanh một phút mà chậm cả cuộc đời luôn"

"Đi đường phải chú ý an toàn chứ cứ liều mình như này, dễ gặp nguy hiểm lắm", một số bình luận của cộng đồng mạng

