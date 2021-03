Thông tin từ Công an xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhặt được hơn 10 triệu đồng khi đang trên đường đi học về, em Đặng Gia Bảo (học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đến bàn giao cho cơ quan công an để trả lại người đánh rơi.

Nam sinh Hà Tĩnh nhặt được của rơi trả người đánh mất. (Ảnh: báo Hà Tĩnh)



Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 28/3, khi đang trên đường đi học về đến đoạn gần quán tạp hóa nằm trên đường trục xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, em Đặng Gia Bảo (SN 2003, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) nhặt được một chiếc ví màu xanh nhạt, bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Sau đó, Bảo đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Tùng Lộc nhờ tìm người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận chiếc ví, Công an xã Tùng Lộc kiểm tra bên trong chỉ có tiền mặt, không có giấy tờ cá nhân nên đơn vị đã phát thông báo tìm chủ nhân.

Đến 9h15 sáng ngày 29/3, Công an xã Tùng Lộc đã trao trả chiếc ví trên cho vợ chồng ông Nguyễn Duy Tuất (trú thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc).

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus