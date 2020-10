Nam sinh đạt 29,1 điểm vẫn trượt Đại học Cảnh sát

Ngày 30/3/2020, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND thực hiện công tác tuyển sinh CAND năm 2020. Theo đó, tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, trong đó:

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Tổ hợp A01, C03, D01.

+ Ngành An toàn thông tin: Tổ hợp A00, A01.

+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo: Tổ hợp A01, C03, D01.

+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo: Tổ hợp A00, A01.

...

+ Ngành Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ: Tổ hợp A00.

+ Gửi đào tạo đại học ngành y: Tổ hợp B00.

Ngoài sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia theo tổ hợp đăng ký của thí sinh, Bộ Công an còn lấy điểm trung bình cộng ba năm học THPT là điểm thành phần để tổ chức xét tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng tổ hợp môn.

Đáng chú ý, trong các tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường CAND có tiêu chuẩn về học lực: Cụ thể, các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) phải đạt học lực trung bình trở lên. Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

Như vậy, trong kỳ thi vừa qua, chiến sĩ nghĩa vụ Công an Phan Văn Bá (công tác tại Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lâm Đồng) dù đạt số điểm gần tuyệt đối (Lịch sử 10, Toán 9,6 và Văn 9,5) nhưng vì tổ hợp 3 môn xét tuyển chưa đủ điều kiện vào hệ đại học theo quy định chỉ đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Trung cấp CSND



Tác giả: Đoàn Hà

Nguồn tin: Pháp Luật Plus