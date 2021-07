Nam Định: Đôi nam nữ bốc đầu xe máy 1 đoạn đường dài khiến nhiều người “choáng ngợp”

Your browser does not support the video tag.

Mới đây trên diễn đàn giao thông đã chia sẻ lại đoạn clip nam thanh niên đi bốc đầu xe máy. Đáng nói, người ngồi sau xe của nam thanh niên là một cô bạn gái.

Đôi nam nữ bốc đầu xe máy 1 đoạn đường dài khiến nhiều người “choáng ngợp”

...

Hai người vừa đi vừa lạng lách đánh võng nhiều vòng trên đường. Do đường không đông đúc nên nam thanh niên đi bốc đầu với tốc độ cao khiến một số phương tiện đang lưu thông không khỏi "rợn" tóc gáy.

Đoạn clip dài gần 2 phút này được quay tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tác giả: Khánh An



Nguồn tin: thoidai.com.vn