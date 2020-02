NAFOODS GROUP nhìn lại một năm 2019 đầy biến động

Công ty Cổ phần Nafoods Group (Nafoods Group) trụ sở tại số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nông nghiệp.

Năm 2019, Tổng Doanh thu toàn hệ thống là 1100 tỷ đồng, doanh thu tăng hơn 60% so với năm 2018 và tăng gần 100% so với năm 2015. Năm 2019 được xem là năm có doanh thu lớn nhất trong vòng 05 năm trở lại đây của Nafoods.

Hội nghị gặp mặt đầu xuân, tri ân đối tác do Công ty CP Nafoods Group tổ chức tại TP Pleiku

Để đạt được những kết quả đó, năm 2019 với mảng sản xuất Nafoods Group đã chuẩn hóa hoạt động toàn chuỗi từ đầu vào nguyên liệu đến phân phối, xuất khẩu.

Nhằm nâng cao chất lượng nguyên liệu, công tác kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng đầu vào, đưa ra các tiêu chí đặc thù khi thu mua từng nhóm nguyên liệu được đề cao. Bên cạnh đó, Nafoods cũng quan tâm, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho bà con nông dân chủ các đơn vị, nhà cung cấp nguyên liệu cho công ty.Việc phối hợp này nằm trong kế hoạch chiến lược của Nafoods Group định hướng xây dựng những vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Global Gap.

Bắt đầu từ Quý 3 năm 2019, Nafoods đã đưa vào vận hành, hoạt động 100% công suất dây chuyền tại 2 nhà máy tại Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu Nghệ An và Đức Hòa, Long An.

Từ việc chủ động nguyên liệu và chất lượng đầu vào nguyên liệu, Nafoods Group đã có một năm 2019 phát triển mọi mặt trong mảng kinh doanh: tăng thêm gần 100 khách hàng mới, đưa sản phẩm của mình đến hơn 60 quốc gia trên thế giới. Đồng thời Nafoods Group đã phát triển, đa dạng các sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu chủ lực gồm: Chanh leo, thanh long, xoài, chuối…các sản phẩm của Nafoods được khách hàng khu vực Tây Âu đánh giá cao về mặt chất lượng.

Năm 2019 là một năm đầy biến động với nhiều thành quả ngoài mong đợi của Nafoods Group

Đặc biệt cuối năm 2019, Nafoods Group đã chính thức cho ra mắt các sản phẩm nội địa phục vụ khách hàng trong nước.

2019 được đánh giá là năm mà Nafoods Group được trải nghiệm một sự chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ. Nafoods Group đã mở rộng quan hệ hợp tác đối với một số đối tác tài chính, đầu tư, có thể kể đến như đối tác IFC. IFC là một tổ chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới - là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi.

Khoản tài trợ 8 triệu USD của IFC dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi và có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, sẽ giúp công ty phát triển mảng kinh doanh mới về giống cây ăn quả, qua đó đảm bảo năng suất và chất lượng cao hơn. Hơn nữa, với khoản đầu tư của IFC sẽ giúp Nafoods mở rộng số lượng nông dân tham gia vào chuỗi cung ứng của công ty thêm 11.500 người.

Cùng với khoản tài trợ vốn, IFC sẽ tư vấn cho Nafoods triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho chuỗi cung ứng lạnh của công ty phù hợp với chứng nhận Hệ thống An toàn thực phẩm ISO: 22000 được công nhận rộng rãi trên thế giới. Ngoài ra còn các đối tác tài chính khác như Endurance,Validus, Maybank…

Trong năm 2019, Nafoods cũng đẩy mạnh các hoạt động về đào tạo nội bộ, phối hợp đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự và tiếp cận với hệ thống quy trình nghiệp vụ tiên tiến trên thế giới.

Xu hướng tất yếu của các nước đang phát triển là ngành nông nghiệp thông minh 4.0. Với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng tiêu cực, thì việc đẩy mạnh ngành nông nghiệp sạch đang được các doanh nhân đầu tư, tăng cường. Tuy nhiên, làm nông nghiệp không phải là một hoạt động dễ; bởi nó bị chi phối từ sự thất thường của thời tiết, dịch bệnh và tính phù hợp, tương thích của các loại giống cây cao sản.

Hiểu được sự phức tạp và khó khăn của ngành nông nghiệp, lựa chọn các bước đi cốt lõi, chắc chắn, Công ty Cổ phần Nafoods Group vươn lên trở thành doanh nghiệp điển hình trong ngành nông nghiệp sạch, bền vững, dần tiến tới hệ sinh thái nông nghiệp thông minh 4.0.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn