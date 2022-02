Mùng 2 Tết cả nước ghi nhận 10 người tử vong vì tai nạn giao thông

Theo tin tức từ Tiền Phong, ngày 2/2 có tổng cộng 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra. Đường sắt và đường bộ không xảy ra tai nạn. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 435 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 237 xe mô tô, tước 36 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý trường hợp bị xử lý nồng độ cồn là 58 trường hợp, ma túy 1 trường hợp; số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 305 trường hợp.

Ngoài ra, các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT ứng trực 100% quân số, trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Các hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc phát hiện 192 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, trên các tuyến đường thủy và đường sắt, lực lượng CSGT thuộc công an địa phương và Cục CSGT đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch du xuân của người dân ít nhiều bị ảnh hưởng, nhiều người chọn hình thức chúc Tết online, ở nhà phòng chống dịch vì vậy cũng tác động đến tình hình an toàn giao thông những ngày Tết.

Tác giả: Bảo Châm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn