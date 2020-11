Mùi tử khí hé lộ tình tiết ớn lạnh vụ vợ `hờ` tử vong nhiều ngày, chồng phủ chăn kín không khai báo

Theo nguồn tin từ Lâm Đồng, tối 8/11, Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan điều tra vụ thi thể người phụ nữ bị trùm kín chăn trong phòng trọ. Đồng thời ra lệnh tạm giữ Phạm Kim Hồng (33 tuổi) để điều tra các nghi vấn liên quan đến cái chết của chị Võ Thị Hồng Mai (41 tuổi, quê ở Bình Định).



Theo thông cơ quan Công an, bà Mai thuê một căn nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư (phường 8, TP Đà Lạt) để sống cùng Phạm Kim Hồng. Bà Mai hành nghề bán trái cây ở hồ Xuân Hương còn Hồng làm nghề lái xe.



Sáng hàng ngày, hai người chia nhau ra người đi bán hàng, người đi chạy xe ôm đến tối mịt mới về nhà. Từ khi dọn vào đây sinh sống hàng xóm cũng không thấy cả hai có biểu hiện bất thường gì.



Theo người chủ nhà trọ, ngày 5/11, có đi một lượt xem xét và khi đến phòng trọ của Hồng thì thấy bà Mai trùm chăn nằm trên giường. Lúc này người chủ trọ có hỏi thăm thì Hồng nói vợ bị bệnh nên cả hai phải nghỉ làm.



Đến ngày 6/11, người dân sống quanh phòng trọ của Hồng ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ. Càng lúc mùi hôi thối càng rõ. Sau đó người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ của vợ chồng Hồng nên đã báo cho chủ nhà đến kiểm tra.



Nghe vậy, người chủ nhà tức tốc đến phòng Hồng xem xét thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà Mai bị trùm kín chăn, mùi hôi thối nồng nặc. Ngay sau đó, người chủ nhà trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Đáng nói, thời điểm người dân phát hiện sự việc, Hồng vẫn sống trong phòng trọ bình thường như không có điều gì xảy ra.



Qua khám nghiệm sơ bộ, bác sĩ pháp y nhận định, nạn nhân tử vong cách đây khoảng 4 - 5 ngày, thi thể không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài. Thời điểm phát hiện thi thể có dấu hiệu phân hủy dẫn đến mùi hôi thối nồng nặng. Cơ quan chức năng đã đưa thi thể về giám định sâu nhằm tìm ra nguyên nhân tử vong.



Cơ quan Công an TP Đà Lạt cho biết, song song với việc đợi kết kết quả pháp y thì đơn vị đang lấy lời khai đối tượng Hồng. Tuy nhiên, công việc đang gặp khó khăn vì Hồng không chịu khai báo gì.



Hiện cơ quan điều tra chưa thể xác định được đây có phải là vụ án mạng hay không. Kết luận điều tra bước đầu phải đợi báo cáo giám định pháp y cụ thể.







