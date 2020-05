Múc cát sát biển xây biệt thự, sửa sân gôn ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Trong tháng 4 và 5, chủ đầu tư dự án khu du lịch biển và sân gôn Xuân Thành là công ty CP Hồng Lam - Xuân Thành đã lợi dụng việc nạo vét bờ lạch sát bờ biển Xuân Thành, cho xe tải chở hàng trăm khối cát biển phục vụ san lấp nhiều công trình tổ hợp bên trong.

Dự án có tổng diện tích rộng 112ha, với 3 hợp phần chính: Khu trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó, sân gôn 18 lỗ, khu nhà nghỉ và khách sạn.

Cụ thể, tháng 10/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư quản lý, khai thác, sử dụng lạch và hai bên bờ lạch nước ngọt thuộc khu du lịch Xuân Thành.

Mục tiêu đầu tư dự án này là khai thác tiềm năng lợi thế của lạch để kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ, thương mại phục vụ khách du lịch.

Nội dung triển khai dự án gồm việc nạo vét bùn lạch nước ngọt đoạn từ cầu Đông Hội đến bờ kè thuộc dự án khu du lịch biển và sân gôn Xuân Thành với tổng chiều dài khoảng 1.387m...

Ngày 30/3/2018, để thuận lợi trong việc lấy cát biển phục vụ dự án, đại diện UBND xã Xuân Thành, ông Trần Hoàng Hiệp đã ký biên bản chấp thuận vị trí đổ thải với ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch HĐQT công ty CP Hồng Lam Xuân Thành cho phép đổ cát, bút thải tại km15+300 đường 574, vào sâu bên trong khoảng 900m, tại thôn Thành Văn.

Diện tích bãi đổ thải khoảng 24170,5m2, chiều cao 2,5m, hệ số đắp là 1,1m, trữ lượng hơn 66 ngàn m3.

Tất cả các đất, cát ven biển này đều phải đổ vào bãi thải tuy nhiên, thực tế cho thấy trong vòng 1 tháng qua, chủ đầu tư đã sử dụng liên tục 2 máy múc xuống sát bờ biển Xuân Thành xúc cát lên nhiều ô tô tải chở vào bên trong tổ hợp dự án.

Máy múc cào cát biển chất thành núi ở bãi biển Xuân Thành trong tháng 4 và 5/2020. Ảnh: Quốc Huy



Cát sát biển được sử dụng làm móng nhà điều hành, biệt thự, villa xung quanh sân gôn. Đặc biệt, cát biển còn được sử dụng để sửa chữa, nâng cấp sân gôn với số lượng hàng trăm m3 và chưa thể tính toán cụ thể.

Ngày 18/5, đoàn kiểm tra liên ngành Công an, UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã kiểm tra, lập biên bản về những sai phạm mà chủ đầu tư trong việc khai thác cát biển phục vụ dự án nêu trên.

Theo biên bản, chủ đầu tư đã nạo vét, san lấp nội bộ dự án khoảng 200m3, lượng cát này được đổ 2 bên bờ thấp trũng và có khoảng 30m3 đất cát được đổ tại dự án sân gôn.

Tại biên bản này, phía công ty Hồng Lam Xuân Thành thừa nhận xét thấy khu vực sân gôn thấp trũng nên đã đổ cát vào sân gôn để san lấp mặt bằng.

Máy móc khai thác cát biển ở bờ biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh



