Mua vé số quên mang tiền, hiếp dâm nhiều phụ nữ

Ngày 29/12, công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bình (42 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Từ giữa năm 2020 đến nay, công an huyện Long Thành liên tiếp nhận được tin trình báo bị cưỡng hiếp, cướp tài sản của các phụ nữ. Điểm chung của các vụ này là bị hại là những phụ nữ bán vé số dạo, hiện trường xảy ra thường xuyên thay đổi và diễn ra ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Giữa tháng 11, chị V.T.H (41 tuổi, quê quán Đồng Nai, nạn nhân thứ 3) trình báo cơ quan công an bị gã đàn ông giả vờ mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền. Sau đó, hắn đề nghị bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả.

Tin lời người này, chị H. đã ngồi sau xe nhưng không ngờ đối tượng đã chở đến khu vực lô cao su giở trò đồi bại rồi cướp tài sản.

Bình lúc bị bắt.

Trước đó chị LKT (40 tuổi, quê Sóc Trăng) và chị LMH (quê Bình Định) cũng bị một người đàn ông lừa mua vé số rồi khống chế đưa vào vườn khoai mì hiếp dâm và cướp tài sản.

Nhận thông tin, công an huyện Long Thành đã báo cáo Ban Lãnh đạo công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công an huyện Long Thành xác lập chuyên án và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ.

Qua nhiều ngày tổ chức điều tra, rà soát công an xác định được nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp dâm là Nguyễn Thái Bình.

Ngày 28/12, trinh sát bắt giữ Bình khi người này đang làm thuê tại TP Biên Hòa, nhưng ban đầu anh ta cho rằng công an nhầm người, nói mình không có liên quan đến vụ việc. Trước những chứng cứ từ công an, Bình đã nhận tội.

Bình khai rời quê tỉnh Trà Vinh tới khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống và làm thuê. Bình thấy người phụ nữ bán vé số dạo nên tiếp cận hỏi mua rồi nói là quên mang tiền.

Sau đó, gã nói nạn nhân lên xe chở về nhà lấy tiền nhưng chở tới khu vực lô cao su, vườn mì rồi hiếp dâm, cướp tài sản.

Công an tình nghi Bình gây ra nhiều vụ án bằng thủ đoạn tương tự nên đang điều tra mở rộng.

Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của Bình đến Công an huyện Long Thành để cung cấp thông tin phục vụ việc điều tra.

Tác giả: Thu Thảo(Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt