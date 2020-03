Mùa nồm ẩm này nên trồng cây tùng thơm - khắc tinh của muỗi

Muỗi luôn là nỗi ám ảnh to lớn đối với người. Muỗi là nguyên nhân lây truyền nhiều dịch bệnh rất nguy hiểm cho nên việc phòng và chống muỗi là vô cùng bức thiết và tiêu tốn rất nhiều tiền của, công sức. Việc sử dụng những cách đuổi muỗi tự nhiên là một việc làm hết sức ý nghĩa và không gây tốn kém, lãng phí. Để khắc phục vấn đề đó bạn có thể trồng cây tùng thơm – vừa có thể xua muỗi một cách tự nhiên, không gây độc hại, vừa có thể làm cảnh.

Tìm hiểu về cây tùng thơm

Tùng thơm có tên gọi trong khoa học là Cupressus macrocarpa, tại Việt Nam còn có tên gọi khác là cây tùng hương. Đây là loài cây thân gỗ, được bắt nguồn từ khu vực nhiệt đới Nam Mỹ. Khi sinh trưởng ở Việt Nam, cây thích nghi tốt ở những vùng núi cao, khí hậu mát mẻ với độ ẩm cao. Cây có hình dáng giống cây thông, độ cao dao động từ 40 – 60cm, tán lá thường rộng khoảng 15 – 20cm. Điểm đặc biệt của loài cây này là phần thân cây có tinh dầu ở bên trong, mùi rất nhẹ dịu và thơm. Đây cũng chính là lý do khiến loài cây này được gọi là tùng thơm.

Tuy là loại cây có “vóc dáng” nhỏ bé nhưng cây tùng thơm lại có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho đời sống sinh hoạt của gia đình bạn. Trước tiên là khả năng đuổi muỗi, côn trùng nhờ mùi hương. Tại những vườn cây rậm hay trong nhà có nhiều côn trùng, trồng loài cây này sẽ phát huy tác dụng rất hiệu quả. Nếu kết hợp tùng thơm với một số loại cây xanh để bàn khác thì không gian sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa đấy. Đặc biệt là an toàn với gia đình có trẻ nhỏ nên các mẹ hoàn toàn yên tâm đặt cây này trong ngôi nhà của mình.

Ý nghĩa cây tùng thơm

Đứng đầu trong bộ tứ quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai, cây tùng thơm trải qua nhiều khắc nghiệt, sương gió, bão tuyết vẫn vững vàng như đấng nam nhi đại trượng phu. Do đó, chúng tượng trưng cho sự trường thọ, vững càng. Không chỉ là một loại cây văn phòng đẹp, tùng thơm còn được nhiều người lựa chọn bởi nó mang lại nhiều may mắn, tài lộc trong phong thủy. Đây được đánh giá là loại cây phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc, trừ tà, xua điềm xấu và đem đến sự an lành cho cả gia đình.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tùng thơm

Kỹ thuật trồng cây tùng thơm có thể bằng phương pháp gieo hạt khá đơn giản nhưng đem đến hiệu quả bất ngờ cho người trồng mà không cần phải chăm sóc quá nhiều. Mỗi ngày có thể tưới nước 1 lần (Mỗi lần 2-3 chén nước – chén uống chè)

Lưu ý cần đặt cây ở những nơi thoáng mát có ánh sáng chiếu vào nhưng không được cho chiếu trực tiếp. Nếu không bạn nên cố gắng phơi nắng cây 2-3 tiếng khoảng 2-3 ngày 1 lần vào đầu giờ sáng. Trong quá trình chăm sóc thời kỳ đầu không được để đất bị khô, cố giữ độ ẩm cho đất. Việc cắt những lá khô và chú ý đến việc bón phân N-P-K cho cây từ 3-4 tháng/1 lần sẽ giúp cây nhanh phát triển và cho lá xanh mướt một màu.

Tác giả: Loan Mạc (Tổng hợp)

Nguồn tin: emdep.vn