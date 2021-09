Mua ma túy tổ chức sinh nhật cho bạn gái giữa tâm dịch

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can Hoàng Văn Thám, Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2000; trú tại Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Trọng An (SN 2002; trú tại Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Thám bị khởi tố thêm tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, cuối tháng 8/2021, qua tin báo của người dân, Công an phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) bắt giữ 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại ngõ 19 Hàm Nghi.

...

Tại cơ quan công an, Thám khai nhận nhờ Kim Anh và bạn trai là An mua 1 chỉ “ke” và 10 viên ma túy dạng kẹo với giá 8,5 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho bạn gái.

Sau khi ăn uống xong, Thám rủ cả nhóm vào phòng ngủ để chơi ma túy. Tại đây, các đối tượng đã sử một phần ma túy, phần còn lại Thám để lên mặt kệ gỗ trong phòng ngủ.

An đã dùng 1 đĩa sứ và ống tẩu tiến hành “xào ke” cho các đối tượng thay nhau sử dụng. Trong lúc các đối tượng đang sử dụng bóng cười thì bị công an bắt giữ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong