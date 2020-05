Một trong số 5 đàn em thân tín của vợ chồng Loan 'Cá' ra đầu thú

Liên quan chuyên án triệt phá đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ tạm Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa), ngày 9/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho NLĐ biết thêm một đối tượng là Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) vừa đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, công an xác định Hùng chính là một trong những đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá" - chồng Lý Thị Loan, tức Loan "cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, trong khi Loan "Cá" điều hành băng nhóm tại khu vực chợ tạm Thạnh Phú.

Trước đó, chiều 7/5, Nguyễn Quốc Tuấn đã bị bắt khẩn cấp sau khi vợ là Loan "Cá" sa lưới. Theo điều tra ban đầu, Tuấn "cá" là ông trùm đường dây hoạt động bảo kê tại khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty Pouchen VN và quanh khu vực chợ Hóa An.

Từ trái qua: Tuấn "Cá", Tuấn "Úc" và Đỗ Huy Hùng. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan điều tra, Loan "Cá" (tên thật là Lý Thị Loan, 31 tuổi) cùng chồng từng bán cá diêu hồng tại chợ Hóa An. Để tranh giành thị phần đầu mối ở chợ cá lớn nhất TP Biên Hòa, khoảng 6 năm trước, Loan quy tụ nhiều thanh niên ăn chơi, có tiền án tiền sự, xăm trổ để thị uy đối thủ, VTC đưa tin.

Sau khi huy động được đàn em xăm trổ hùng hậu, vợ chồng Loan "Cá" dùng vũ lực và nhiều thủ đoạn uy hiếp tiểu thương, ép họ phải tự nộp tiền "mặt bằng" từ 20.000 - 50.000 đồng/ngày và từ 5.000- 7.000 đồng tiền "dọn vệ sinh". Khu vực này Loan chỉ dám bắt nạt người buôn hàng rong vì vịn vào việc lấn chiếm lòng lề đường chứ không dám thu bảo kê hàng quán lớn ven Quốc lộ 1K.

Trong băng của vợ chồng Tuấn "Cá", Ái và Tùng (hiện chưa rõ lai lịch) được giao nhiệm vụ trực tiếp thu tiền "vệ sinh"; Tuấn "Úc" và 3 đối tượng khác được giao thu tiền "mặt bằng". Đến năm 2017, vợ chồng Loan "Cá" ly thân, băng của Loan "Cá" tràn qua xã Thạnh Phú để tổ chức hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi. Còn Tuấn "Cá" tiếp tục hoạt động bảo kê ở khu chợ Hoá An và hỗ trợ Loan khi "có đụng chạm" với các băng nhóm.

Tại KCN Thạnh Phú, Loan "Cá" sai đàn em thu tiền bảo kê của tiểu thương từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng, đối với những người bán hàng rong thì thu 50.000 đồng/ngày. Nếu ai không chịu đóng, hoặc đóng trễ chúng sẽ kéo tới đập phá, đe doạ tính mạng.

