Miền Bắc sắp đón đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 9-10/10, một đợt không khí lạnh có thể tăng cường xuống nước. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ mà còn khiến nền nhiệt giảm mạnh.

Dự báo từ đêm 9/10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ngày 10/10 giảm xuống chỉ còn 18-21 độ, trời nhiều mây, có mưa dông. Khoảng 3-4 ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất tại Lạng Sơn duy trì khoảng 17-19 độ, cao nhất khoảng 23-25 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày 10/10, nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 21-25 độ, trời nhiều mây, có mưa dông. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội duy trì 20-22 độ.

Hải Phòng ngày 10/10, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-24 độ, trời nhiều mây, có mưa dông. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất tại đây khoảng 18-20 độ.

... Miền Bắc sắp đón đợt lạnh diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay.



Đợt không khí lạnh lần này cũng mở rộng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến trời chuyển lạnh. Nhiệt độ tại Nghệ An ngày 10/10 dao động 20-24 độ. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ.

Bên cạnh việc làm giảm nhiệt mạnh, đợt không khí lạnh tăng cường này kết hợp với các điều kiện thời tiết khác gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dự báo do tác động của một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống ngày 7/10, sau đó tăng cường vào 9-10/10 nên trong khoảng thời gian từ 7-10/10, miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7-9/10, các tỉnh miền Trung có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 9 đến đêm 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời kỳ từ ngày 10-15/10, Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong