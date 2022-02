MG5 ra mắt, làn gió mới sedan hạng C tại Việt Nam, giá 585 triệu đồng

Theo ông Teh Kim Hwa – Tổng Giám đốc TCSV, đơn vị phân phối các sản phẩm mang thương hiệu MG tại Việt Nam cho biết, “MG5 tự hào mang đến 4 cảm xúc đầy ấn tượng cho khách hàng: Hơn cả Thời trang, Hơn cả Tiện nghi, Hơn cả An toàn, và Hơn cả Vận hành. Chúng tôi tin rằng MG5 sẽ thổi một làn gió mới vào phân khúc sedan hạng C vốn đã vô cùng sôi động tại thị trường Việt Nam”.

Thiết kế của MG5 là sự phản chiếu của chủ nhân chiếc xe, những người theo đuổi lối sống hiện đại, luôn tìm kiếm sự mới lạ và khác biệt trong cuộc sống. MG5 thu hút mọi ánh nhìn với lưới tản nhiệt tạo hình ngọn lửa, nhưng lại hài hòa bằng những đường nét thanh mảnh theo phong cách coupe trên thân xe.

Mâm xe hợp kim 17-inch với 2 tông màu kết hợp mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu TOMAHAWK là điểm nhấn khác làm nổi bật tính thể thao của MG5. Phần đuôi xe mở rộng ra hai bên cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua cũng tăng thêm sự hiện đại và năng động cho chiếc xe.

Thiết kế đặc trưng mới nhất của MG thể hiện ở phần thân xe MG5 được áp dụng thiết kế theo kiểu dáng thuôn dài. Phần mui xe có phần mái vuốt xuống tận đuôi, đường viền trang trí cửa sổ được mạ crôm toàn phần, phần đuôi xe hơi hướng lên và khoảng sáng gầm xe thấp, mang lại dáng vẻ thể thao và đầy phong cách.

Với việc ứng dụng ngôn ngữ thiết kế BRIT DYNAMIC cùng phong cách Coupe - “Stylish Coupe” vô cùng tỉ mỉ, tính thể thao có thể bắt gặp ở mọi nơi trên chiếc xe, không chỉ ở bề ngoài, mà còn cả không gian nội thất phía bên trong, từ đó mang lại cảm giác năng động xuyên suốt cho mẫu xe này.



MG5 sở hữu không gian rộng rãi, sự thoải mái có thể cảm nhận ở mọi vị trí trên xe. Vô lăng dạng D-cut cùng ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng với cấu trúc không trọng lực ôm vào người lái, hỗ trợ bơm hơi tựa lưng giúp giảm mệt mỏi mỗi khi lái xe, cùng bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về phía người điều khiển càng làm cho MG5 có nhiều tính thể thao hơn, nhưng vẫn đủ đem tới cảm giác hài hòa và dễ chịu.

Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng màn hình ảo 7 inch Virtual Cockpit là những trang bị sang trọng gây ấn tượng mạnh trong không gian nội thất. Đồng thời, những tiện ích như Chìa khóa thông minh, nút khởi động START/STOP, cửa sổ trời 4 chế độ điều chỉnh, điều hòa không khí với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và khoang hành lý với dung tích tối ưu so với thiết kế cũng là những chi tiết không thể bỏ qua trên chiếc MG5.



MG5 trang bị động cơ 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4,500 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp, hạn chế tình trạng rung giật hay gây mệt mỏi, khó chịu cho người ngồi trên xe.

MG5 được trang bị 3 chế độ lái bao gồm: Urban, Normal và Dynamic nhằm đa dạng hóa trải nghiệm lái xe cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống trợ lực lái điện (EPS) trên MG5 có thể điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng trên mọi cung đường.

Treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh giằng xoắn giúp giảm trọng lượng tổng thể, nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng phản hồi, từ đó giúp xe có sự ổn định cao và êm ái trên các địa hình. Những yếu tố này giúp cho tính thể thao được duy trì một cách nhất quán trên MG5, không chỉ ở trải nghiệm thị giác mà cả ở trải nghiệm khi ngồi sau vô lăng.

Bên cạnh đó, những công nghệ tiên tiến khác cũng được áp dụng ở mẫu xe Hoàn toàn mới này như: chu trình Atkinson hiệu quả cao giúp tối ưu quá trình phun nhiên liệu, hệ thống làm mát tiên tiến của Bosch giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải, công nghệ giảm ma sát nhằm cải thiện hiệu năng động cơ. Tất cả nhằm mục tiêu gia tăng sự bền bỉ cho chiếc xe và tiết kiệm chi phí nhờ giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

MG5 mang đến cảm giác an toàn đặc biệt thông qua sự dồi dào ở cả tính năng an toàn chủ động lẫn an toàn bị động như: Camera 360 độ hiển thị 3D, Phanh tay điện tử (EPB) & Giữ phanh chủ động (Auto Hold), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS,) Hệ thống hỗ trợ phanh (EBA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống kiểm soát vào cua (CBC), hệ thống vi sai điện tử (XDS), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), chức năng làm khô đĩa phanh (BDW), hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) và cảnh báo va chạm phía sau (RCW).

Hiện MG5 đang được bán với mức giá 585 triệu đồng đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ có lối sống gắn liền với Công Nghệ Thông Minh và Sáng tạo.

Tác giả: Thái Sơn

Nguồn tin: 1thegioi.vn