Mê xem phim 'người lớn', cặp đôi nhốt con gái 3 tuổi trong xe ô tô đến chết

Cảnh sát bang Queensland (Australia) đã bắt giữ Laura Black (37 tuổi) và bạn trai là Aaron Hill (29 tuổi) vì tội ngộ sát chính đứa con của mình, bé Rylee Rose Black. Hill không phải là cha ruột của nạn nhân mà chỉ là bạn trai của mẹ bé. Hai tuần trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, cặp đôi đã chính thức sống chung sau vài tháng hẹn hò.

Bé Rylee Rose Black.



Ngày 27/11, Laura và Aaron cãi nhau trên xe trong lúc đưa ba chị gái của Rylee đến trường. Sau khi về nhà lúc 9h sáng, họ đỗ chiếc Toyota Prado ven đường và thản nhiên vào nhà bật Netflix xem bộ phim hài "người lớn" Shameless. Không ai nhớ đến bé gái 3 tuổi ngủ gật ở băng ghế sau giữa lúc nhiệt độ ngoài trời ở thành phố Townsville lên đến 33 độ C.

Đến khi đã giải cơn nghiện phim, đôi tình nhân thong thả đi đón bọn trẻ tan học thì hoảng hốt phát hiện con gái nằm mê man trong chiếc xe bí bách tận 62 độ C. Rylee được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Townsville lúc 15h cùng ngày, nhưng cô bé không qua khỏi vì bị nhốt trong ô tô kín suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Laura Black (37 tuổi).



Cặp đôi vô tâm đã bị bắt ngay tại bệnh viện và được bảo lãnh hôm 30/11 để chờ xét xử. Trong thời gian đợi hầu tòa vào ngày 24/2 tới, họ sẽ không sống cùng nhau.

Cảnh sát đã công bố chi tiết về lộ trình mà Laura và Aaron đã đi vào ngày hôm đó, đồng thời kêu gọi bất cứ ai có manh mối hữu dụng hãy liên hệ với nhà chức trách để hỗ trợ điều tra. Họ cũng loại trừ ma túy và rượu là nguyên nhân gây nên cái chết thương tâm của bé Rylee. Hiện ba chị gái của Rylee đang được bố ruột là anh Pete chăm sóc.

... Aaron Hill (29 tuổi).

Theo tổ chức Kidsafe về phòng tránh tai nạn cho trẻ ở Australia, mỗi năm có hơn 5.000 em bé được giải cứu khỏi những chiếc xe đóng kín như lò xông hơi. Cái nóng cháy da thịt ở xứ sở chuột túi khiến cho nhiệt độ trong xe tăng cao gần 30 độ C so với bên ngoài, cũng tức là bé Rylee phải chịu đựng sức nóng hơn 60 độ C trong nhiều giờ trước khi chết.

Đây là lần thứ ba xảy ra vụ việc trẻ tử vong vì bị nhốt trong xe ở Queensland từ năm ngoái đến nay. Trước đó vào tháng 2, một bé trai 3 tuổi đã qua đời vì bị bỏ quên trong xe bus đưa đón trẻ ở thành phố Cairns. Tháng 11/2019, một người mẹ ở thành phố Brisbane bị cáo buộc giết người sau khi hai đứa con gái 1 tuổi và 2 tuổi của cô chết thảm vì lý do tương tự.

Bé Rylee phải chịu đựng sức nóng hơn 60 độ C trong nhiều giờ trước khi chết.



Trung sĩ David Miles thuộc Đơn vị Điều tra và Bảo vệ Trẻ em Townsville cho biết: "Ô tô nóng lên rất nhanh, khiến cơ thể con người phải chịu đựng việc nhiệt độ thay đổi đột ngột. Chúng tôi khuyến nghị người dân không để trẻ em hoặc vật nuôi trong xe ô tô đang đỗ, không có hệ thống thông gió hay điều hòa nhiệt độ, đặc biệt là ở các vùng nhiệt đới nóng bức".

