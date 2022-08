Mẹ soi đèn giúp người khác xâm hại con gái 11 tuổi

Theo điều tra ban đầu, Giàng A Vẳng (SN 1976, trú tại thôn 3, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa) có quan hệ với Giàng Thị C. (SN 1979, trú tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Do có ý định cho Vẳng quan hệ tình dục với con gái của mình là là M.T.N (SN 2011) nên tối 20/7, sau khi ăn cơm ở nhà con trai lớn, C. gọi điện cho Vẳng đến đón mình và con gái M.T.N.

Vẳng đồng ý và điều khiển xe mô tô đến cách nhà của con trai C. khoảng 400m thì gặp C. và con gái đang đi bộ.

Vẳng đi vào khu vực vườn cà phê phía bên trái, còn mẹ con C. đi theo sau. Khi đến khu vực bãi đất trống cách đường đi khoảng 30m thì dừng lại.

Tại đây Vẳng lấy bao tải đã chuẩn bị từ trước trải xuống nền đất để thực hiện hành vi giao cấu với M.T.N. Sau khi giao cấu lần thứ nhất xong, khoảng 05 phút sau, Vẳng tiếp tục giao cấu với M.T.N thêm 01 lần nữa.

...

Quá trình Vẳng giao cấu với M.T.N, thì C đứng bên cạnh dùng điện thoại soi sáng và giúp sức cho Vẳng.

Ngày hôm sau, cháu M.T.N kể lại sự việc cho người chị dâu là V.T.M biết. M. sau đó kể lại sự việc cho chồng.

Ngày 22/7, M.T.N cùng với anh trai đến Công an xã Đắk Ha trình báo sự việc. Sau đó, Công an xã Đắk Ha chuyển tố giác trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong.

Tại cơ quan điều tra, Vẳng thừa nhận đã nhiều lần giao cấu với N. Trong những lần này, mẹ của N. đều biết sự việc và giúp sức cho Vẳng quan hệ với con gái bằng nhiều cách khác nhau.

Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra.

