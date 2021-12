Mẹ mất vì điện giật, bố lênh đênh trên biển nuôi 3 con nhỏ dại

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cát ngập bàn chân, căn nhà lợp bằng mái tôn, mỗi khi trời mưa nước lênh láng khắp trong nhà. Tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ, chiếc giường xập xệ với bề bộn quần áo cũ mà bà con hàng xóm cho 3 chị em Thi. Bà Nguyễn Thị Dung (SN 1961), tổ khu phố Minh Cát, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn đau đớn, bất lực khi nhìn 3 đứa cháu nội ngây ngô, đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng mẹ mất, bố đi biền biệt quanh năm, suốt tháng, bản thân bà bị tai biến, đi lại khó khăn. Nhìn 3 chị em chiều nào cũng vậy, chúng kéo nhau ra bãi biển xem lũ trẻ chơi đùa và chờ bố đi biển về khiến bà Dung âm thầm nuốt nước mắt vào trong.

Bà Dung bị tai biến bên 3 đứa cháu mồ côi mẹ

Theo bà Dung, con trai bà là Nguyễn Hữu Tiền (SN 1988), do không được khôn khéo, lanh lợi như người bình thường, đến lúc lập gia đình bà đánh tiếng khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được vợ cho con trai.

Những tưởng cuộc sống tuy thiếu thốn, nghèo khổ về vật chất nhưng có chồng, có vợ bảo ban nhau làm ăn bà cũng yên lòng. 3 đứa con lần lượt ra đời, đứa đầu Nguyễn Thị Bảo Thi (SN 2014), Nguyễn Hữu Hiếu Tài (SN 2016) và Nguyễn Hữu Minh Trí (SN 2018) trong niềm vui, hạnh phúc của cả 2 bên nội ngoại.

Tai họa bỗng nhiên ập xuống, người con dâu mà bà dày công tìm kiếm trong lúc sửa nhà không may bị điện giật tử vong khi đứa con út mới tròn 1 tuổi. Ngày con dâu mất, nhìn mấy đứa cháu nheo nhóc, bà Dung cố gượng dậy đỡ đần được chút nào hay chút đó.

Do cả bố lẫn mẹ đều không được khôn như người bình thường nên 3 đứa cháu của bà Dung cũng không được nhanh nhẹn. Đứa đầu năm nay mới học lớp 1, 2 đứa sau do quá khó khăn nên chưa cho đi học mầm non.

Thị thường phụ giúp bà những công việc hàng ngày

Phải rất khó khăn bà Dung nghẹn ngào chia sẻ: "Từ ngày 2 đứa cưới nhau, do không có công ăn việc làm ổn định, chồng nó quanh năm đi biển làm thuê cho người ta cũng không đủ ăn, vợ ở nhà nuôi con. Cả 3 đứa cháu chắc do di truyền của bố mẹ nên tôi lo lắm... Không biết ngày sau tôi khuất núi cuộc sống của chúng nó sẽ như thế nào. Vừa rồi thằng Tiền nó đi đánh bắt cá thuê trên tàu, 3 tháng mang được gần 1 triệu về. Hiện tiền sửa nhà của vợ chồng nó đang nợ gần 100 triệu, cả 2 bên nội ngoại đều khó khăn không biết lấy đâu để trả. Cũng may được anh em, họ hàng, nhà chùa thường xuyên cho gạo giúp bà cháu sống qua ngày".

Ngồi bên cạnh, chị Trần Thị Thúy, bác dâu của Thi tâm sự: "Từ ngày mẹ cháu Thi, bà nội đi lại khó khăn nên qua trông chừng 3 đứa, mọi sinh hoạt ăn uống tôi lo. Nhìn cảnh chúng nó nheo nhóc anh em trong nhà cố gắng đùm bọc, nuôi nấng nhưng hoàn cảnh nhà tôi cũng chẳng khấm khá gì... Mấy năm nay biển mất mùa, đi cả năm nhưng bố nó mang về cũng chẳng được là bao, tằn tiệm lắm cũng không đủ lo cơm, áo cho các cháu".

Từ ngày mẹ mất tương lai của 3 đưa nhỏ càng trở nên mịt mù

Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Nghĩa, chủ tịch MTTQ phường Quảng Cư cho biết: "Gia đình nhà cháu Thi có hoàn cảnh vô cùng éo le, là hộ nghèo tại địa phương, ngày mẹ các cháu mất chúng tôi đứng ra kêu gọi bà con chung tay giúp lo làm đám tang. Hiện 2 cháu đang được hưởng chế độ bố đơn thân nuôi con. Chính quyền cũng đã quan tâm, hỗ trợ nhưng chặng đường dài phía trước còn rất nhiều gian nan. Qua Quý báo rất mong được các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện quan tâm, hỗ trợ để 3 cháu vơi bớt khó khăn".

Rời khỏi nhà bà Dung khi ánh mặt trời chiều đông dần tắt, phía trước những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển lục đục kéo về nhà để ăn bữa cơm chiều bên gia đình, bố mẹ. Riêng đối với chị em Thi, hôm nào cũng là những đứa trẻ về sau cùng, chúng cố nán lại dõi mắt về phía biển khơi xa mờ mịt, tìm kiếm những chiếc thuyền sắp cập bờ xem bố hôm nay có về nhà không?.

Mọi sự giúp đỡ bà Dung và 3 cháu xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Dung (SN 1961), tổ khu phố Minh Cát, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

