Mẹ con bà Huỳnh Bích Ngọc chuẩn bị thương vụ “nghìn tỷ”, cổ phiếu tăng sốc

Phiên giao dịch sáng nay, các chỉ số tiếp tục diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu, tuy nhiên, điểm chung là đều giữ được trạng thái tăng điểm.

Cụ thể, VN-Index tăng 2,05 điểm tương ứng 0,22% lên 940,29 điểm; HNX-Index tăng 1,5 điểm tương ứng 1,39% lên 109,69 điểm và UPCoM-Index tăng 0,16 điểm tương ứng 0,29% lên 56,34 điểm.

Thanh khoản đạt 119,5 triệu cổ phiếu tương ứng 2.051,99 tỷ đồng trên HSX và 20,14 triệu cổ phiếu tương ứng 281,24 tỷ đồng trên HNX. Đây đều là những con số đáng khích lệ. Thị trường UPCoM cũng ghi nhận có 5,92 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng giá trị giao dịch là 73,18 tỷ đồng.

Tuy độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm, song chênh lệch tăng - giảm không lớn. Cụ thể, thống kê toàn thị trường cho thấy có 304 mã giảm giá, 37 mã giảm sàn so với 278 mã tăng và 50 mã tăng trần.

Sở dĩ sáng nay các chỉ số vẫn tăng dù bên giảm giá có phần thắng thế đó là nhờ lực kéo của một số mã lớn. Cụ thể, VHM sáng nay tăng 1.900 đồng tương ứng 2,21% lên 87.900 đồng đã đóng góp tới 1,85 điểm cho VN-Index; TCB đóng góp 0,66 điểm và GAS đóng góp 0,5 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng trở lại với việc TCB, VPB, MBB, VCB, TPB đều nằm trong top 10 mã cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất diễn biến VN-Index. Ngược lại, tình trạng giảm giá tại VIC, CTG, NVL, BID, SAB vẫn phần nào gây áp lực cho chỉ số chính.

Sau hai phiên tăng trần liên tiếp, sáng nay đà tăng của SBT đã có phần chững lại. Tại thời điểm tạm dừng giao dịch phiên sáng, SBT tăng giá 0,24% lên 21.150 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 11/2 vừa qua, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hoà đã thông qua phương án phát hành 1.200 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến thu về 1.200 tỷ đồng. Lãi suất dự kiến là 3,5%/năm và có thể thay đổi theo thoả thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Mục đích của đợt phát hành này được doanh nghiệp cho biết nhằm “tái cấu trúc tài chính”. Tiền thu được từ việc phát hành sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi công ty liên quan đến việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư vùng nguyên liệu mía và nhà máy đường tại Lào, Campuchia; chi phí đầu tư capex cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất.

SBT hiện tại do “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐQT và con gái bà là Đặng Huỳnh Ức My làm Phó Chủ tịch HĐQT. Bà Ngọc và bà My lần lượt sở hữu 16,17% và 11,1% vốn điều lệ SBT, trong khi Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công là cổ đông lớn nhất với sở hữu 26,06% vốn điều lệ. Đầu tư Thành Thành Công là công ty của gia đình bà Huỳnh Bích Ngọc.

Trở lại với diễn biến thị trường, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), quá trình tạo đáy vẫn đang diễn ra và nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên giảm điểm để tích lũy cổ phiếu với giá hợp lý.

Còn chuyên gia từ Chứng khoán SHS thì dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 14/2, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và tích lũy với biên độ trong khoảng 920-940 điểm nhằm ổn định mặt bằng giá mới sau đợt sụt giảm trước đó.

Những nhà đầu tư đã mua vào trong hai phiên 3/2 và 4/2 khi thị trường kiểm định vùng hỗ trợ 900-920 điểm (vùng tích lũy đầu 2019) và đã chốt lời khi thị trường kiểm định vùng kháng cự 940-950 điểm (cạnh dưới vùng tích lũy tháng 6/2019 - cạnh dưới vùng tích lũy cuối năm 2019) trong phiên 7/2 và phiên 12/2 có thể tiếp tục áp dụng chiến lược mua thấp, bán cao với vùng hỗ trợ và kháng cự nêu trên trong giai đoạn hiện tại.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân Trí