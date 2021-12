Mâu thuẫn với nạn nhân, 4 đối tượng dàn cảnh giết người

Cơ quan chức năng khám nghiệm xe ô tô gây án tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Trọng Nam (thứ 2 từ trái qua). (Ảnh: Thanh Việt)



Sáng 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 4 bị can Nguyễn Quang Minh, Lê Văn Bình, Nguyễn Trọng Nam và Nguyễn Ngọc Tiến để điều tra về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 BLHS.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h40’ ngày 10/11/2021, trên đường huyện 90, đoạn thuộc địa bàn ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và môtô làm 2 người đi trên môtô thương vong. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Hải Đăng (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho), người bị thương là bạn gái anh Đăng.

Khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành làm việc với đối tượng Nguyễn Trọng Nam (tự là Beo, SN 2004, ngụ ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đồng thời thu giữ một xe ôtô biển kiểm soát 63A-112.01 đã bị biến dạng phần đầu.

Đối tượng Nguyễn Quang Minh (tự là Minh pháp sư) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Trọng Tín)

Nam khai nhận đã cùng 3 đối tượng dàn cảnh để thực hiện hành vi giết người, gồm: Nguyễn Quang Minh (tự là Minh pháp sư, SN 1993, cư trú ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho; Lê Văn Bình (tự là Bình thẹo, SN 1989 và Nguyễn Ngọc Tiến (tự là Bói, SN 1999, cùng ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) dàn cảnh để thực hiện hành vi giết người. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "giết người".

Đến ngày 16/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Minh và Lê Văn Bình khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 17/11, tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Tiến.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận: do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Hải Đăng, nên vào tối 10/11, chúng chuẩn bị dao tự chế, súng công cụ hỗ trợ, xe môtô, ôtô để đón đường nạn nhân.

Khoảng 23h30’, khi phát hiện anh Đăng điều khiển xe môtô chở bạn gái đi trên tuyến đường huyện 90, thuộc địa bàn xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, cả nhóm dùng xe môtô, hung khí đuổi theo. Anh Đăng chở bạn gái bỏ chạy, Nguyễn Quang Minh điều khiển xe ôtô vượt lên cố ý gây va chạm làm anh Đăng và bạn ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm bỏ đi. Kết quả khám giám định cho thấy anh Đăng tử vong do tràn máu phổi, rách cơ tim, suy hô hấp và mất máu cấp, riêng bạn gái anh Đăng bị thương./.

Tác giả: Huyền Ngân

Nguồn tin: Báo BVPL