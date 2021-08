Mâu thuẫn vặt khi nói chuyện qua điện thoại, lấy dao đi tìm chém người

Trưa nay (28-8), tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Phúc (SN 1984, ngụ xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu mở rộng điều tra của Công an huyện Hương Sơn, đêm 17-6, do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc nói chuyện qua điện thoại với anh Nguyễn Văn Huy (SN 1996, ngụ xã Sơn Tiến), Phúc lấy 1 con dao đi tìm anh này.

Phạm Mạnh Phúc tại cơ quan điều tra

...

Khi thấy anh Huy đang chơi tại nhà một người quen ở xã An Hòa Thịnh, Phúc liền lao tới rút dao đuổi chém liên tục vào tay và lưng của anh. Gây án xong, Phúc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Huy sau đó đã được đưa đi cấp cứu, tỉ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 3%.

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 9-7, Phúc cũng đã bị Công an huyện Hương Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội "Cố ý gây thương tích" cho anh Nguyễn Duy Quý (SN 1974, ngụ xã An Hòa Thịnh) hôm 25-4.

Năm 2003, Phúc từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong thời gian 2 năm. Năm 2016, đối tượng này tiếp tục bị Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động