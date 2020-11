Mâu thuẫn đất đai, 4 bố con dùng dây thừng siết cổ nạn nhân

Theo đó, ngày 3/11, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng là bố con ruột trong một gia đình, để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng 31/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện ông Thào Seo Sáng (SN 1961) và anh Thào Seo Sì (SN 1990) 2 người có mối quan hệ là ông cháu họ hàng, cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang) chết chưa rõ nguyên nhân trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Đối tượng Giàng Chẩn Diu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh và Công an huyện Xín Mần đã tiến hành điều tra. Đồng thời, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án điều tra truy xét.

Lực lượng chức năng xác định được 4 đối tượng nghi vấn, gồm: Giàng Chẩn Diu (SN 1969); Giàng Seo Sèng (SN 1993); Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) là 4 bố con ruột), cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.

...

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do trước đó gia đình Giàng Chẩn Diu có tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn. Tòa án nhân dân huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai.

Ông Thào Chính Dí (là bố ruột của nạn nhân Thào Seo Sì) đứng ra làm nhân chứng, xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu. Từ đó, đối tượng Giàng Chẩn Diu quay sang bực tức và gây sự với nhân chứng.

Đến khoảng 22h ngày 30/10, Giàng Chẩn Diu cùng 3 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà ông Thào Chính Dí. Thấy nhà ông Dí khóa cửa nên 4 bố con đi sang nhà ông Thào Seo Sáng (là em trai ruột ở sát nhà ông Dí) và dùng dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng cùng anh Sì dẫn đến tử vong. Các đối tượng treo cổ các nạn nhân lên xà nhà rồi bỏ về nhà, sau đó bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Biên Giới

Nguồn tin: Pháp Luật Plus