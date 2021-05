Màn múa cột trong đám cưới khiến quan khách 'đỏ mặt', dân mạng bức xúc 'ném đá' không thương tiếc

Mới đây, đoạn clip quay lại màn biểu diễn góp vui tại một tiệc cưới ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã thu hút hơn 50.000 lượt thích trên Douyin, nhưng lại bị đông đảo cư dân mạng "ném đá" kịch liệt vì quá phản cảm.

Một số người xem đã choáng váng ngay khi nhìn thấy cô vũ công ăn mặc gợi cảm xuất hiện trên sân khấu. Thế nhưng, hành động sau đó của cô nàng càng khiến ai nấy "đỏ mặt". Trên sân khấu cách dàn khách mời già trẻ đông đủ chỉ vài mét, cô gái trẻ thản nhiên tách chân vòng quanh cây cột, uốn éo theo tiếng nhạc và phô bày nhiều động tác nhạy cảm.

Sự táo bạo của nữ vũ công khiến các khách mời nam sững sờ vì kinh ngạc, nhưng cũng có nhiều người xấu hổ quay mặt đi và chăm chú nghịch điện thoại. Sau khi lan truyền trên mạng, đoạn clip trên đã hứng đủ mọi "gạch đá" từ cộng đồng mạng xứ Trung.

"Những cụ già sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng mất thuần phong mỹ tục thế này trong đám cưới của cháu mình?", một người bức xúc. "Thật đáng xấu hổ", người khác nói.

"Có cả trẻ nhỏ đi dự đám cưới mà, làm thế này có thô tục quá không?", cư dân mạng thứ ba bình luận. Người thứ tư cho rằng sự xuất hiện của cô vũ công đã khiến đôi tân nhân bị lu mờ trong chính ngày vui của mình.



Đây không phải là lần đầu tiên các vũ công múa cột được thuê để biểu diễn trong tiệc cưới. Nhiều người cho biết họ đã xem những màn múa tương tự ở đám cưới thôn quê hoặc sự kiện tại trung tâm mua sắm nhỏ, nhưng dân thành thị không chuộng kiểu này.

Li Ming, người điều hành một công ty tổ chức tiệc cưới ở địa phương, cho biết: "Tôi thấy nhảy như thế rất thô thiển và sẽ không đưa nó vào kế hoạch tổ chức lễ cưới cho khách. Bữa tiệc trên không phải là phong cách của các tiệc cưới hiện đại, ít nhất là ở Trương Gia Khẩu".

