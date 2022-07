Mặc váy khoét lưng nhưng nhìn đằng sau cứ như nội y, cô thợ gội đầu nam nhận bình luận khiếm nhã

Câu chuyện làm đẹp tóc tai không chỉ là vấn đề của riêng chị em phụ nữ. Thậm chí, các đấng mày râu còn quan trọng râu tóc hơn cả chị em vì tần suất cắt tóc trong năm vô cùng lớn. Mái tóc nam thường phải cắt ngắn, gọn gàng nên chỉ cần khoảng 1 tháng là đã phải đi cua, tỉa tót.

Nhận thấy nhu cầu tăng cao, hàng loạt cửa hàng tóc nam ra đời. Tuy nhiên, đáng chú ý vẫn là phong cách ăn mặc, đồng phục của đội ngũ nhân viên nữ.

Một video quay lại cảnh ăn mặc của 1 nữ nhân viên của quán cắt tóc, gội đầu nam đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng.

Cô nàng diện 1 thiết kế màu hồng pastel vô cùng tôn da. Thiết kế trendy đậm chất mùa hè được mix & match với đôi pump gót nhọn tông xuyệt tông.

Nhìn từ đằng sau phần cắt khoét ở lưng, cộng thêm màu sắc tiệp màu da mà thoáng nhìn, ai nấy cứ ngỡ như cô nàng này chỉ đang mặc chân váy và nội y. Thế nhưng, đó là 1 thiết kế váy liền 2 dây mát mẻ.

Dẫu vậy, việc mặc váy quá ngắn, cộng thêm form dáng xòe đã khiến cho nhiều góc máy quay đứng lên ngồi xuống ngay bước lên bục bị lộ cả quần trong. Màn trưng diện tuy không quá phản cảm nhưng đã khiến cho nhân vật chính nhận về nhiều lời bình luận khiếm nhã.

Ngày nay, bước vào cửa hàng cắt tóc, bạn không chỉ được cắt tóc mà còn được chăm sóc da, gội đầu, massage, chăm sóc da mặt. Nếu như Stylist là người tư vấn và chăm chút cho kiểu tóc thì Skinner lại gây ấn tượng bởi thái độ phục vụ tận tâm và khéo léo, từ việc mời nước đến việc gội đầu, massage, chăm sóc da mặt.

Trước đây, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau info cô nàng Skinner có đôi chân dài, trắng nõn cực phẩm. Cô nàng còn rất biết làm bản thân nổi bật với mốt diện quần shorts ngắn.

Trang phục đồng phục của hầu hết các Skinner hiện nay đều là váy ngắn, áo phông bó sát khoe triệt để lợi thế đường cong.

Nhìn chung, các bộ đồng phục quần shorts kể trên vừa đủ gợi cảm, không quá ngắn để gây nhức nhối con mắt và bối rối cho người đi làm đẹp. Trước đây, có nhiều trường hợp ăn mặc phản cảm với áo sống trễ nải, nhận về nhiều lời chỉ trích từ CĐM. Phần lớn diễn ra ở các nước như Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc.

Nhiều năm trước, ai nấy đều thấy nhức nhối khi hotgirl chuyển giới Trâm Anh mặc nội y và làm trò phản cảm khi hóa thân thành cô thợ gội đầu.

Một số quán cắt tóc, gội đầu nam còn cho phép các nhân viên ăn mặc với áo sống siêu trễ nải.

Một tiệm cắt tóc nam ở Thái Lan còn táo bạo với mốt diện như không của nhân viên. Gội đầu cho khách, cô thợ chẳng kèm mặc cả áo quần che đậy.

Xứ Thái chưa bao giờ thôi shock với những pha ăn mặc để đời. Hết cô bán xoài, sầu riêng với đồ mặc như không thì nay lại có cô thợ cắt tóc chỉ mặc độc chiếc tạp dề che phía đằng trước.

Với các stylist tóc, khi trưng trổ ngực đầy mỗi lần cúi xuống tạo kiểu cho khách cũng đem đến cái nhìn khá phản cảm.

Một số người tế nhị hơn thì mặc áo quần dài nhưng lại khoét nguyên 1 lỗ ở trước ngực để phô diễn thềm ngực "bỏng mắt".

Ở Đài Loan, các cô nàng barber có vẻ như kín đáo và thời thượng hơn đôi chút. Tuy nhiên, tùy thuộc vào góc nhìn mà khoảng hở có thể gây đỏ mặt.

