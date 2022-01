Mặc mát mẻ rồi ôm bạn khác giới nhún nhảy trong đám cưới, người phụ nữ khiến ai nấy nhức mắt

Đám cưới là ngày vui và nhiều người thường đến chung vui cùng cặp vợ chồng trẻ bằng những lời ca, tiếng hát hay điệu nhảy nào đó. Tuy nhiên, vẫn có những tiết mục được coi là phản cảm, bị cư dân mạng “ném đá” gay gắt.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen dậy sóng trước tiết mục góp vui của một người phụ nữ. Theo đó, khi tới đám vui thường diễn ra vào trước đêm đám cưới, người phụ nữ này đã mặc một chiếc áo màu đỏ khoét xẻ sâu phần cổ và hở nguyên phần lưng, kết hợp với chiếc váy màu đen ngắn cũn cỡn.

Trên sân khấu, người phụ nữ này nhảy lên người một người đàn ông từ phía trước, rồi từ từ ngả người ra. Tuy nhiên, do không chịu được sức nặng của chị ta nên người đàn ông không thể đứng thẳng người được, khiến người phụ nữ ngã xuống sàn.

Hai người bị ngã lăn lộn trên sân khấu.

Lúc này, người phụ nữ từ từ ngồi dậy, ý tứ kéo chiếc váy ngắn đang bị tớn lên cao xuống. Khi thấy “bạn diễn” của mình chuẩn bị xuống sân khấu, người phụ nữ vội kéo anh ta lại, tiếp tục màn trình diễn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này người phụ nữ trèo lên “bạn diễn” từ phía sau rồi hai người nhún nhảy theo điệu nhạc. Sau vài giây ngắn ngủi, người phụ nữ nhảy xuống khỏi lưng người đàn ông, chỉnh trang lại trang phục của mình.

Người phụ nữ tiếp tục nhảy lên lưng người đàn ông nhún nhảy.

Đa số mọi người đều cảm thấy hành động của người phụ nữ này rất phản cảm, nhức mắt. Một số người bình luận:

“Uống rượu vào rồi không ai biết mình làm những gì nữa mà. Tỉnh rượu rồi mới thấy xấu mặt”,

“Đến chịu chị này luôn. Tôi thấy xấu hổ dùm á”,

“Không biết ngại là gì luôn à?”.

Tuy nhiên, số khác lại nghi ngờ về giới tính của người phụ nữ này. Họ cho rằng thực chất đây là trai giả gái và chị đã thành công khi lừa được nhiều cư dân mạng.

Chưa rõ thực hư ra sao nhưng đoạn clip này vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn