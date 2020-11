Lũ rút, Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh đã thông xe

Sáng 1.11, CSGT vẫn chốt chặn không cho các phương tiện qua lại Quốc lộ 1A,, chưa cho thông xe do còn bị ngập. Ảnh: Quang Đại

Chiều 1.11, theo ghi nhận của phóng viên, tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thông xe sau nhiều ngày bị ngập.

Mặc dù mặt đường vẫn có vị trí nước tràn qua, nhưng mực nước thấp, khoảng dưới 20cm, nên các phương tiện có thể lưu thông.

Củi rác tấp đầy bên quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh. Ảnh: Quách Du

...



Trước đó, từ ngày 29.10 đến sáng 1.11 do mưa to, nước dâng ngập đường, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này. Các phương tiện được hướng dẫn đi qua tuyến tránh BOT từ thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) đến thị xã Hồng Lĩnh.

Đường vào UBND xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân-Hà Tĩnh) nối Quốc lộ 1A vẫn bị ngập. Ảnh: Quách Du



Được biết, tại vị trí nói trên, vào năm 2010, do nước ngập đường không được cơ quan chức năng hướng dẫn, 1 xe khách đi vào đã bị trôi làm 19 người tử vong.

Tác giả: QUANG ĐẠI- QUÁCH DU

Nguồn tin: Báo Lao Động