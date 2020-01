Lời khai của “ông trùm” sới bạc “siêu khủng” vừa bị triệt phá ở Nghệ An

Xem video: Các đối tượng bị bắt giữ trong sới bạc "siêu khủng" tại Nghệ An.

Liên quan đến vụ sới bạc “siêu khủng” vừa bị bộ Công an triệt phá trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) cho biết, đã bắt giữ 101 đối tượng.

Trong số đó, bước đầu phân loại gồm 14 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và 87 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Đường dây cờ bạc này hoạt động dưới hình thức xóc đĩa, khi bị bắt quả tang, bọn chúng đang đặt “đại bản doanh” tại tầng 4 của một quán karaoke có địa chỉ ở khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Vương Công Quý (SN 1989, trú tại xóm 7, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan công an, Vương Công Quý và các đối tượng đã từng bước khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Vương Công Quý thừa nhận, tại địa điểm tổ chức sới bạc trên, các đối tượng đã hoạt động ở đây được khoảng 30 ngày cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Mỗi ngày, sới bạc hoạt động 2 ca, ca thứ nhất từ 13h - 15h, ca thứ hai từ 15h - 17h. Số lượng người đến đây để tham gia đánh bạc rất đông, lên tới hàng trăm đối tượng/ca. Tổng tiền thắng – thua trong mỗi ván bạc lên tới hàng tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan đến sới bạc đã bị bắt (ảnh internet).

Được biết, mỗi ngày, sới bạc hoạt động 2 ca, ca thứ nhất từ 13h - 15h, ca thứ hai từ 15h - 17h (ảnh: CQCA cung cấp).

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết: Sới bạc do Vương Công Quý cầm đầu hoạt động rất chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ vai trò của từng đối tượng. Bọn chúng cảnh giới cẩn mật, cho người đi dò la nghe ngóng thông tin cách địa điểm đánh bạc vài cây số, nếu phát hiện thấy “động”, đám “chim lợn” sẽ nhanh chóng “phát tín hiệu” cho đối tượng cầm đầu biết để tìm cách đối phó.

Sau khi bị bắt, “ông trùm” Vương Công Quý cũng khai nhận, hắn đã trả công cho các đối tượng làm đệ tử cho mình mỗi ngày 500.000 đồng. Tổng số tiền Quý thu được kể từ khi mở sới bạc là 2,5 tỷ đồng. Đây là những lời khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, các con bạc tham gia trong đường dây này đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận. Quá trình đột kích, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ và lập biên bản phạm tội quả tang đối với 101 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm: 530 triệu đồng trên chiếu bạc; 42 điện thoại di động; 7 xe ô tô các loại; cùng nhiều dụng cụ sử dụng để chơi xóc đĩa như 5 bát sứ, 3 đĩa sứ, 4 quân vị, 5 bảng vị… và các tài liệu khác có liên quan.

Đây là chiến công do Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) vừa chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động triệt phá trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hiện nay, cục Cảnh sát Hình sự đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu, đối tượng cùng vật chứng cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Hường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin