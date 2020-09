Lời kể kinh hoàng vụ công nhân tử vong lúc thi công đường giao thông ở Hà Tĩnh

Vụ việc xảy ra tại Dự án Nâng cấp mở rộng đường Giao thông nông thôn tỉnh lộ 9 đi các thôn Quang Phú, Kim Ngọc và từ tỉnh lộ 9 đi thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu. Đây là công trình xây dựng cấp IV do UBND xã Thạch Châu làm chủ đầu tư với tổng mức lên đến hơn 7,1 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2019. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Tư vấn xây dựng ĐHT có trụ sở ở TP Hà Tĩnh. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Trung Tiến Phong (trụ sở tại xã Thạch Châu, Lộc Hà) và Công ty CP Đầu tư xây lắp Đại An (trụ sở ở TP Hà Tĩnh). Nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Phong. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Lộc Hà thẩm định và được Chủ tịch UBND huyện này ký Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình. Được biết, địa điểm xảy ra vụ án do Công ty Đại An trực tiếp thi công.