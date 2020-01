Lợi dụng nghỉ tết đi buôn ma túy

Đối tượng Hà Thị Huệ và tang vật. Ảnh: Hải Thượng

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 24-1, thực hiện Chuyên án NA-1219, tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Nghệ An phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Thị Huệ (trú tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1.400 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác.

Theo lời khai, lợi dụng thời gian nghỉ tết, đối tượng vận chuyển số ma túy trên; khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị BĐBP Nghệ An phát hiện bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Báo Biên phòng