Lộc Fuho công bố số tiền vừa đập ba con heo đất để xây nhà mới

Vì có con nhỏ và cần xây nhà mới rộng thoáng hơn cho nên Lộc Fuho đang rất cần tiền. Trên kênh YouTube của mình, Lộc Fuho và bà xã vừa đăng video mới chia sẻ về việc xây nhà mới với căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông từ tiền đập heo đất.

Lộc Fuho tự tay xây nhà mới.

Lộc Fuho chia sẻ:"Nhà mới không to, xây cho có ở thôi. Vì chị hai tôi cũng gần sinh rồi, chuyển vào phòng đó ở, vợ tôi chuyển vào đây. Nhà anh em đông nên chỗ ngủ hơn chật. Xây nhà này cỡ khoảng 40 - 50 triệu thôi. Vợ tôi sinh nên tôi phải ở ngoài nhà vợ, cũng tiện cho công việc của tôi hơn. Tết tôi sẽ về nhà mình rồi lại ra".

Vì chuyên làm hồ tất nhiên căn phòng mới này sẽ do chính Lộc Fuho và hai người thân trong gia đình cùng xây dựng. Trong video của mình, "thầy Lộc" và vợ cũng công khai số tiền tiết kiệm suốt 1 năm qua trong 3 con heo đất.

Lộc Fuho đập heo đất.

...

"Tôi vừa đập 3 con heo đất, 2 vợ chồng tôi đã để dành từ khi cưới tới bây giờ, gần 1 năm trời. Tổng số này là 96.470.000 đồng. Vợ tôi khi nào có tiền dư là đút vào heo.

Tôi cũng tiếc nhưng an cư lạc nghiệp, nhà tôi đông anh em nên xây phòng riêng ở chứ chưa đủ tiền xây nhà to. Mọi người hay bảo là sao Lộc giàu mà không xây nhà to cho vợ con ở. Nhưng bây giờ chưa có tiền sao mà xây được", Lộc Fuho cho biết.

Nói về các tin đồn cho rằng "thầy Lộc" rất giàu có, Lộc Fuho đính chính:"Tôi không giàu như mọi người nghĩ đâu, mọi người nghĩ tháng nào tôi cũng được trả 200-300 triệu. Nhưng tiền còn tuỳ theo view cao hay view thấp, tôi ra ít view lắm, kênh của tôi 1 tháng không được 100 triệu".

Con gái Lộc Fuho.

Từ khi có con gái đầu lòng, Lộc Fuho thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình, con gái lên mạng xã hội. Nam YouTuber đang phải ở rể nhà vợ. Căn nhà ở quê của anh hiện tại em gái ruột đang ở. Tương lai, khi con gái Lộc Fuho lớn hơn, anh sẽ cùng vợ con chuyển về nhà ở quê.

Tác giả: Duy Thái - CTV

Nguồn tin: saostar.vn