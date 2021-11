Loại rau rẻ tiền được ví là 'thần dược' mùa đông chống loạt bệnh, ăn sai cách sẽ rước họa vào thân

Su hào loại rau quen thuộc và được ví như "thần dược" của mùa đông vì có tác dụng chống loạt bệnh. Su hào có các thành phần chính gồm: anbumin, đường, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt, vitamin C, axit nicotic. Su hào có tính mát, vị ngọt hơi đắng, có tác dụng hóa đờm, giải khát, giải độc, lợi thủy, tiêu viêm, giúp dạ dày.

Có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng nếu ăn su hào sai cách sẽ chẳng khác nào rước họa vào thân:

- Không nên ăn su hào sống vì có thể gây đau bụng cho một số người khó tiêu hóa. Kể cả những người bị đau dạ dày, trẻ nhỏ không nên cho món nộm su hào sống hoặc ăn sống trực tiếp. Còn theo đông y, ăn nhiều su hào sẽ bị hao khí tổn huyết.

- Những người bị bệnh tuyến giáp không nên ăn nhiều su hào vì có thể gây sưng tuyến giáp.

- Không nên ăn nhiều su hào: Su hào có thể giải độc, lợi tiểu, nên khi ăn nhiều quá trình thanh lọc diễn ra quá mạnh sẽ khiến cơ thể bị hao tổn khí huyết.

Tác dụng tuyệt vời của su hào với sức khỏe của con người:

- Phòng chống ung thư: Su hào là một trong những loại rau có nồng độ phytochemical cao. Đặc biệt glucosinolates, được coi là một trong những hợp chất chống oxy hóa quan trọng nhất để ngăn chặn bệnh ung thư , bao gồm ung thư vú và tuyến tiền liệt.

- Chữa viêm loét hành tá tràng: Chuẩn bị 30g su hào, 30g lá bỏng. Đem 2 thứ đi giã nhỏ, thêm nước chín, vắt lấy nước cốt uống.

- Chữa âm nang: Dùng su hào, thương lục thái lát, giã nhuyễn đắp ngoài.

- Chữa đờm tích trong họng, giúp long đờm: Dùng lá su hào nấu với dầu vừng, ăn và uống cả nước.

- Chữa miệng khô, khát nước: Cắt su hào thành từng miếng và giã nát, cho thêm đường và nước đun sôi, uống.

- Tiêu mụn nhọt: Giã nát su hào, đắp vào chỗ chứa mụn hoặc vắt lấy nước uống để mụn nhanh lành.

- Tăng thị lực: Củ su hào rất giàu các hợp chất carotenes, nhất là beta-carotene vốn là một hợp chất chống oxy hóa đặc biệt là ở mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình đục thủy tinh thể.

- Chống cảm cúm: Trong su hào có chứa rất nhiều vitamin C. Một bát su hào sống có chứa lượng vitamin C nhiều hơn 1,4 lần so với nhu cầu cơ thể cần mỗi ngày.

