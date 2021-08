Your browser does not support the video tag.

Loài "quái vật" trên cây dừa khiến nhiều người sợ hãi nhưng lại là đặc sản

Trông khá là kì dị, vừa giống cua, vừa giống tôm hùm nhưng lại không sống dưới nước, trái lại còn leo thân cây dừa thoăn thoắt. Đáng gờm hơn, chúng còn hái được cả dừa, bắt chuột và chim một cách điêu luyện.

Đó chính là cua dừa - loài cua sống trên cạn, cũng là động vật chân đốt sống trên cạn lớn nhất thế giới. Thật khó tin nhưng với đôi càng của mình, nó có thể kẹp vỡ quả dừa. Sau đó, để ăn được dừa, chúng dùng càng xé toạc xơ dừa rồi đập đi đập lại cho đến lúc sọ dừa vỡ ra. Bên cạnh đó, chúng còn bắt chuột hoặc chim để làm thức ăn.

Cua dừa có nhiều kích thước khác nhau, những con trưởng thành thì rất lớn. Một con cua dừa lớn có thể nặng đến 4,1kg, dài 1m.

Cua dừa cực kỳ thích ăn dừa. Chúng thường leo trèo, hái dừa, bổ vỏ và ăn cơm dừa.

...



Mỗi cặp chân còn lại được trang bị các móng sắc nhọn, tạo thế gọng kìm giúp chúng dễ dàng leo trèo trên cây và di chuyển khi sống ở trên cạn hơn. Ngoài leo trèo và di chuyển, một số cặp chân của cua dừa còn có vai trò khác nhau, ví dụ như ở cua dừa cái, chúng sử dụng cặp chân cuối cùng có kích thước nhỏ như một bàn tay để chăm sóc trứng.

Tùy vào môi trường sống mà màu sắc của cua dừa trên các đảo có sự khác nhau, từ màu đỏ da cam đến tím xanh. Trong đó, chiếm hầu hết các vùng, màu xanh da trời thường là màu sắc chủ đạo.

Cua dừa trưởng thành đã từ bỏ đại dương và chọn cuộc sống thích nghi hoàn toàn trên cạn. Chúng không thể bơi, và sẽ bị chết đuối nếu chìm trong nước trong thời gian dài. Điều này là do phần mang của cua dừa trưởng thành bắt đầu thoái hóa dần, thay vào đó các cơ quan được gọi là "phổi branchiostegal" rất phát triển giúp chúng có thể hít thở trên cạn.

Thịt cua dừa được ví ngon như tôm hùm.



Cua dừa chủ yếu sinh sống tại các hòn đảo Thái Bình Dương. Người dân ở đây sử dụng cua dừa làm món ăn và cho rằng thịt cua ăn như tôm hùm, rất săn chắc và ngọt. Lớp mỡ dưới bụng cua cùng với trứng cua cái được xem là phần ngon nhất.

Ở Việt Nam, cua dừa chỉ được bán dưới hình thức nhập khẩu, chủ yếu là từ Nhật Bản. Việc mua cua dừa ở Việt Nam khá khó và không phải lúc nào cũng mua được. Thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức là từ tháng 5 - tháng 9, vì đây là mùa sinh sản, lượng cua tập trung nhiều.

Tác giả: Khôi Vũ

Nguồn tin: Báo Dân Trí