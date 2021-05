Lộ danh tính người vợ chính thức, 'có hôn thú' với nghệ sĩ Hoài Linh

Vừa qua, vụ việc lùm xùm giữa nghệ sĩ Hoài Linh và bà Nguyễn Phương Hằng luôn thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bởi bà Hằng liên tục “réo tên mắng nhiếc” nghệ sĩ Hoài Linh trong các livestream của mình. Bà cho rằng, nam danh hài cần có động thái trước vụ việc “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo. Chứ đừng im lặng như vậy suốt thời gian qua.

Ca sĩ Hà My - người tự nhận là "vợ" của nam danh hài.



Gần đây, có một tài khoản Facebook tự xưng là “vợ của Hoài Linh” đã đứng ra bênh vực nam danh hài, đó là ca sĩ Hà My. Cụ thể, ca sĩ Hà My cho biết hiện tại tâm trạng NS Hoài Linh “bất ổn”. Tuy nhiên, cô cũng đồng tình với việc làm của bà Phương Hằng.

"Anh Linh đang rất là ốm, rất là tội nghiệp, tôi thật sự xót lắm quý vị ơi. Tôi cũng có theo dõi livestream của chị Phương Hằng, nhưng tôi không biết giãi bày thế nào cho chị ấy hiểu. Anh Linh cũng không cho My nói gì cả mà cứ khép kín với với My hoài. Anh nói từ từ để anh tính, anh sẽ gặp chị Phương Hằng", ca sĩ Hà My chia sẻ trong livestream vừa rồi.

Ca sĩ Hà My đã có livestream thay mặt "chồng" nói lên tâm tư của NS Hoài Linh.



Ngoài ra, cô còn liên tục tự xưng mình là “vợ của nghệ sĩ Hoài Linh”. Cô còn tiết lộ bản thân và nghệ sĩ Hoài Linh vô tình trở lại với nhau: "Việc chúng tôi trở lại với nhau là vô tình, không ai chủ động liên hệ ai trước. Hôm đó, tôi có đi với ca sĩ Tuấn Tú thi bolero thì gặp anh Linh đang chấm thi trong một chương trình. Gặp lại thì hai người cũng ôm nhau, nói chuyện một vài câu, nhưng anh Linh không biết tôi vẫn còn yêu. Sau này khi tôi thi bolero mùa 2, được hỏi về người yêu cũ thì tôi có sao nói vậy, nhưng tôi không hề hé tên anh Linh vì sợ anh bị ảnh hưởng. Cuối cùng tôi lại bị mấy người trong đài moi ra”, Hà My bộc bạch.

Danh hài Hoài Linh là mối tình đầu của ca sĩ Hà My.

Tuy nhiên được biết, danh hài Hoài Linh chính là mối tình đầu của ca sĩ Hà My. Nhưng vì giữa hai người có nhiều hiểu lầm nên không thể đến được với nhau. NS Hoài Linh có gia đình riêng, ca sĩ Hà My cũng không còn liên lạc với anh. Cho nên việc cô luôn xưng là “vợ của Hoài Linh” khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ thật sự của cô và NS Hoài Linh.

... Trong một lần gọi Facetime với bố bên Mĩ, Dương Triệu Vũ vô tình hé lộ ảnh cưới của NS Hoài Linh và vợ.



Theo tìm hiểu từ Facebook cá nhân của ca sĩ Dương Triệu Vũ (em ruột của danh hài Hoài Linh), trong một lần anh gọi điện bằng ứng dụng Facetime với ba mình ở Mỹ, từ đó để lộ bức ảnh cưới của NS Hoài Linh và vợ được treo tường.

Theo đó, vợ chính thức của NS Hoài Linh, là người đẹp đến từ Bến Tre, tên Lê Thanh Hương. Năm đó, nam danh hài 29 tuổi, hai người đã “bén duyên” trong lần gặp đầu tiên. Năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh vợ sang Mỹ, nhưng mãi đến năm 2016, MC Kỳ Duyên mới đăng tải khoảnh khắc đám cưới của cặp đôi, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đây mới chính là người vợ "có hôn thú" của NS Hoài Linh



NS Hoài Linh rất kín tiếng trong chuyện đời tư, vì vậy hiếm hoi lắm danh hài mới tiết lộ về vợ mình: “Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen, vì cô ấy biết tôi từ đó giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu, chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau tất cả sẽ vượt qua sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn nhẹ nhàng”, NS Hoài Linh chia sẻ.

Mối tình đẹp này chỉ kéo dài khoảng 14 năm, đến năm 2010, NS Hoài Linh và vợ ly hôn trong âm thầm. Và lý do chia tay, cũng được danh hài giấu kín. Hai người có với nhau một người con trai chung sinh năm 1990, tên Lê Võ Thành Vinh. Hiện tại, con trai Hoài Linh đang làm kỹ sư cho hãng hàng không lớn nhất nhì tại Mỹ.

NS Hoài Linh và con trai Thành Vinh.



Được biết hiện tại, “vợ cũ chính thức” của danh hài Hoài Linh đã có gia đình mới. Trong khi đó, NS Hoài Linh vẫn lẻ bóng. Gần đây, ca sĩ Hà My bị dân mạng tố là “kẻ thứ ba” xen vào mối tình của NS Hoài Linh và vợ cũ. Tuy nhiên, “mối tình đầu của NS Hoài Linh” đã có phản bác tin đồn trên.

