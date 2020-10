Lên Facebook rao bán kết quả xổ số giá 5 triệu đồng

Cuối tháng 9, nhiều người dùng Facebook phản ánh việc các nội dung quảng cáo lừa đảo, lô đề xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội này. Cụ thể, các nội dung này liên quan đến việc dự báo kết quả xổ số, lô đề.

Trang "Xổ Số Miền Bắc ****" được tạo từ tháng 3/2020 đã có hơn 10.000 lượt theo dõi. Mỗi bài viết của trang này thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Tương tự trang "Xổ Số Miền Bắc ****" hàng chục nghìn fanpage hiện vẫn mua quảng cáo trên Facebook để tiếp cận những người có máu đỏ đen.

Một mẩu quảng cáo trên Facebook với nội dung tự nhận là nhân viên công ty xổ số và biết trước kết quả lồng cầu.



Để lấy lòng tin của các con bạc, nhiều trang còn cung cấp các loại giấy phép như "Biên bản Báo số Hội đồng Xổ số Miền Bắc". Tuy vậy, các loại giấy tờ này đều là giả.

Trả lời Zing, đại diện một công ty xổ số kiến thiết cho biết hoạt động kinh doanh xổ số và quay số đều do Nhà nước tổ chức quản lý và được tuân thủ theo các quy định pháp luật.

Trong khi đó, theo công ty TNHH MTV XSKT Thủ Đô, không có bất kỳ ai nào có thể can thiệp hoặc biết trước kết quả xổ số. "Chúng tôi khuyến cáo đến người dân luôn cảnh giác, không bị mắc mưu với các chiêu trò lừa đảo mà kết cục chắc chắn sẽ bị thiệt hại về kinh tế", phía công ty XSKT Thủ Đô cho biết.

Luật đã rõ nhưng nhiều con bạc vẫn tin việc có người biết trước kết quả xổ số.

Trong vai người cần "xin số", phóng viên liên hệ với một fanpage thông qua mẩu quảng cáo được bán bởi Facebook. Ngay phần mở đầu câu chuyện, trang này đã gửi hàng loạt hình ảnh nhằm chứng minh đã có nhiều khách hàng "mua số" và trúng lớn.

... Các dịch vụ "cho số" vẫn thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người.

Tiếp đến, người tự xưng là Ngọc Long yêu cầu chuyển khoản trước 5 triệu để nhận một con số. Theo Long, con số này sẽ xuất hiện trong kết quả xskt ngày 2/10.

Khi được hỏi nguồn gốc của những con số vô thưởng vô phạt này, Long gửi ảnh chụp giấy tờ tự nhận là của "Hội đồng Xổ số Miền Bắc". Để chiếm được lòng tin của các con bạc, tài khoản này còn gửi kèm video quay đồng hồ giờ xổ số và kết quả nhằm chứng minh khả năng đoán trước kết quả. Tuy vậy, những nội dung này đều dễ dàng được làm giả.

Đây không phải lần đầu mô hình "cho số" này xuất hiện trên nền tảng Internet. Trước đó, ngày 1/10, Công an Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Công Cường (38 tuổi) cùng 5 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cáo buộc Cường có vai trò cầm đầu, chỉ đạo những người còn lại bàn bạc việc lập một kênh YouTube. Họ tự quảng cáo nhóm có khả năng đoán trước kết quả lô đề (soi cầu) với mục đích lừa đảo.

Khi khách hàng gọi điện để hỏi kết quả, Cường yêu cầu người chơi chuyển khoản để “phán” con số trúng. Theo điều tra, sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, nhóm của Cường tự quay các video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau. Họ cam kết tỷ lệ trúng số đến 99%.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ hàng chục điện thoại và máy tính, 19 thẻ ATM có tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Cơ quan điều tra ghi nhận Cường và đồng phạm đã lừa đảo số tiền hơn 3 tỷ đồng.

