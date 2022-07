Lễ hội khinh khí cầu tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch cho Thị xã Cửa Lò

Bãi biển Cửa Lò là một trong những bãi biển đẹp ở khu vực Bắc Trung Bộ, cách thành phố Vinh 16km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội 288km, và cách TPHCM 1.402km. Cửa Lò cũng được nối với Lào và Bắc Thái Lan bởi quốc lộ 8, qua địa bàn Hà Tĩnh và cách thủ đô Viêng Chăn của Lào khoảng 470km. Đây cũng là nơi hợp lưu giữa hai con sông đổ ra biển là sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Nơi đây có một bờ biển dài hơn 10km, trong đó hơn 8km liên tục là bãi cát trắng, phẳng mịn. Nơi đây có 3 hòn đảo, trong đó có đảo Lan Châu nằm sát bờ; Đảo Mắt và Đảo Ngư (Song Ngư) là 2 hòn đảo xa bờ Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh này diễn ra sôi động. Một số khách sạn lớn đạt công suất cao, thường xuyên ở mức 80%-100%. Hoạt động lữ hành cũng ghi nhận nhiều khởi sắc, đa số các công ty lữ hành đều kín tour trong tháng 6 và đầu tháng 7, một số đơn vị bắt đầu khai thác tour nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Nghệ An đã đón và phục vụ hơn 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 2,53 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 9.300 lượt, tổng thu từ du lịch khoảng 6.700 tỷ đồng… Trong đó, lượng khách lớn nhất tập trung ở thị xã Cửa Lò (hơn 1,26 triệu lượt khách) và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (gần 41.000 đoàn khách với tổng số gần 705.000 lượt khách). Tiếp đến là các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Thanh Chương, cũng đón và phục vụ lượng khách khá lớn. Nghệ An đặt ra mục tiêu năm 2022 đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng.