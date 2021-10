Lật thuyền trên sông Hiếu, người phụ nữ mất tích trong đêm

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích người phụ nữ trong đêm.



Khoảng 18h50’ ngày 1/10, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra sự cố đuối nước tại khu vực sông Hiếu, đoạn chảy qua địa phận xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3, huy động 2 xe CC&CNCH, 14 CBCS cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

... Hiện vẫn chưa có tung tích gì của người phụ nữ.



Được biết, người đang mất tích là chị B.T.L (SN 1980, trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn). Khi chị L đang di chuyển bằng thuyền tại trên sông Hiếu đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Khánh thì không may chiếc thuyền bị lật khiến người phụ nữ mất tích.

Hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

