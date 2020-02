Lao vào giật hoa cưới phản cảm, cô gái bị dân mạng mỉa mai gay gắt

Truyền thống cô dâu tung hoa sau khi kết thúc lễ cưới đã trở thành nghi thức không thể thiếu trong các hôn lễ của người phương Tây và hiện nay còn “du nhập” vào các nước Phương Đông. Mặc dù còn khá mới mẻ nhưng “tung hoa và bắt hoa” nhanh chóng được nhiều cặp uyên ương yêu thích vì ý nghĩa cũng như sự lãng mạn và ngọt ngào.

Nhiều cô gái tin rằng, khi bắt được bó hoa cưới của cô dâu nghĩa là mình sẽ gặp may mắn và tìm được tình yêu đích thực, sớm trở thành tân nương lộng lẫy. Mới đây, một cô gái đã trở thành “tâm điểm” chú ý của dân mạng bởi hành động bất chấp giành hoa cưới như “ăn cướp” đầy phản cảm sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Clip cô gái lao đến với tốc độ “nhanh như gió” để giành lấy bó hoa đang ở trên tay cô dâu khá phản cảm

Cụ thể, khi cô dâu chưa kịp thực hiện màn tung hoa thì cô gái đã lao đến giật lấy bó hoa trước sự bất ngờ của mọi người. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn nhảy cẫng lên vui sướng, thậm chí là cố dành bằng được khi có một chàng trai đến gần lấy lại bó hoa của cô dâu.

Ngay sau đó, đoạn clip này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ mọi người. Phần lớn, họ đều tỏ thái độ “gay gắt” trước hành động “vô duyên” của cô gái này. Trên mạng xã hội, dân tình thi nhau bình luận:

– “Thông cảm đi! Ế quá nên bất chấp thôi mà”.

– “Nhặt liêm sĩ lên đi chị gì đó ơi, vậy không ai dám cưới nữa đâu”.

– “Dù gì cũng phải để cô dâu tung hoa lên đã chứ, ai lại như “ăn cướp” vậy”.

– “Chắc là cô gái kia muốn cưới lắm rồi mà chú rể vẫn chưa xuất hiện”.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn