Kỳ vọng hồi sinh Khu công nghiệp Đại Kim tại Hà Tĩnh

Nhà máy may Five Star tại KCN Đại Kim bước đầu đã đi vào hoạt động, dự kiến thu hút 300 lao động địa phương



Mới đây, Dự án Nhà máy may Five Star đã được đầu tư và đi vào sản xuất, bước đầu giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động địa phương phần nào làm "ấm" lên môi trường đầu tư tại Khu kinh tế (KKT) vốn nhiều năm qua bỏ hoang, lãng phí.

Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 ông Hoàng Văn Thư cho biết, sau nhiều năm dang dở, chậm tiến độ, bỏ hoang thì Nhà máy may Five Star tại Khu công nghiệp Đại Kim đã được tiếp tục đầu tư và vừa đi vào hoạt động.

Các dự án tại KCN Đại Kim dần được triển khai sẽ làm "ấm" lên môi trường đầu tư tại huyện miền núi Hương Sơn



Theo ông Thư thông tin, hiện Nhà máy đã tuyển dụng được 300 công nhân đi vào làm việc từ vài tháng nay và nhà đầu tư cũng đang tiếp tục hoàn thiện thêm phần nhà xưởng, nhà máy để đẩy mạnh sản xuất.

“Việc chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng nhà máy trên KCN không những tránh lãng phí đất đai mà còn giải quyết được việc làm cho nhiều lao động địa phương đang trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là rất đáng ghi nhận. Không chỉ nhân dân mà lãnh đạo địa phương như chúng tôi cũng rất phấn khởi…”, ông Thư chia sẻ.

...

Dự án Nhà máy may Five Star có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho CTCP May Five Star Hà Tĩnh từ năm 2016. Dự án được triển khai trên diện tích 6,5 ha thuộc KCN Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Sau khi chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư đã triển khai một số hạng mục, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay ngừng hoạt động, bỏ hoang. Gần đây mới tiếp tục được khởi động lại.

Theo lãnh đạo BQL Khu Kinh tế Hà Tĩnh, hiện nay tại KCN Đại Kim ngoài dự án Nhà máy may Five Star đã tái khởi động lại thì dự án Nhà máy chế biến gỗ cũng đang làm thủ tục để vào đầu tư tại KCN này.

Khu công nghiệp Đại Kim được thành lập từ năm 2007 trên diện tích 33ha. Tuy nhiên, nhiều năm qua, thu hút đầu tư thấp, trong tổng số 33ha, mới có 4 doanh nghiệp vào đầu tư trên diện tích khoảng 13ha.

Một trong những nguyên nhân do cơ chế, chính sách thay đổi nên ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác hết hiệu lực kể từ khi Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không còn là khu phi thuế quan theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107 năm 2016 nên nhiều nhà đầu tư sau đó không còn mặn mà đầu tư, hoàn thiện dự án nữa.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Tre cùng 7 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm khác trong cả nước để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, mang tới nhiều kỳ vọng của nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư vào Khu công nghiệp Đại Kim.

Tác giả: V.Tuân

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư