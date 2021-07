Kỳ Đồng, Kỳ Anh: Hợp tác xã gây khói bụi, người dân kêu cứu

Theo phản ánh của người dân thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, cơ sở xay xát lạc của Hợp tác xã (HTX) Nhài Duy đi vào hoạt động cách đây gần 10 năm. Từ đó đến nay, hàng chục hộ dân quanh khu vực luôn sống trong cảnh bị bụi cám, vụn vỏ lạc… bay vào nhà “hành hạ”. Ông Nguyễn Văn Th (54 tuổi, trú tại thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng) thông tin, từ khi cơ sở này đi vào hoạt động xay xát là chúng tôi sống không yên ổn.

Tại cơ sở này, 1 lượng lớn vỏ lạc trong quá trình xay xát bị rơi vung vãi ra xung quanh. Những lúc máy xay xát hoạt động (khoảng từ 17h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau), người dân ở đây hứng chịu bụi cám từ vỏ lạc bay ngập trong không khí đến nghẹt thở. Để giảm bớt tình trạng trên, biện pháp duy nhất của người dân là nhà nhà đóng cửa, mua các tấm bạt về che chắn trước nhà…

“Chúng tôi nhiều lần có ý kiến với chủ cơ sở, chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng mọi chuyên vẫn như cũ. Nhà chúng tôi bán quán cơm bình dân nhưng suốt ngày bụi mù mịt, bám đầy bàn ghế, thức ăn nên vắng khách. Việc kinh doanh bị ảnh hưởng, con cháu đến chơi cũng không dám ở lại lâu vì bụi quá…” – ông Th cho hay. Khi có gió, bụi cám và vụn vỏ lạc này bay tứ tung sang nhà các hộ dân gần đó.

Bà Phạm Thị H (nhà cách cơ sở xay xát lạc 80m) cũng bức xúc: Những lúc gió lớn, bụi cám, vụn vỏ lạc bay mù mịt. Bụi bám vào đồ ăn, thức uống, vào quần áo gây ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, vệ sinh môi trường. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra gần 10 năm nay, người dân đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa

được giải quyết.

Bà Phạm Thị Ng bức xúc chia sẻ: Đã gần 7 năm người dân chúng tôi sống chung vơi khói, bụi được xả ra từ HTX dịch vụ nông nghiệp Nhài Duy. Chúng tôi nhiều lần gửi đơn cầu cứu đến chính quyền địa phương và cơ quan CA huyện nhưng việc xả khói bụi và hoạt động của HTX vẫn không có đấu hiệu dừng lại. Doanh nghiệp không những không có biện pháp để bảo vệ môi trường mà còn ngang nhiên hoạt động, có dấu hiệu coi thường Pháp luật, coi thường tính mạng và cuộc sống của người dân.”

Ông Nguyễn đình Tuệ chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho biết, chính quyền đã nắm được vấn đề này. Người dân cũng đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền xã và huyện, chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền vận động, ký cam kết nhưng rất khó xử lý. Sự việc trên kéo dài từ năm 2015 cho đến nay.



“Đây là sự việc phức tạp. Chúng tôi đã lập biên bản, nhưng đơn vị vi phạm không ký. Muốn cưỡng chế cũng khó, vì chưa đủ các căn cứ pháp lý. Mặt khác, chúng tôi rất lo ngại khi vào trong HTX Nhài Duy vì sợ các công nhân ở đây có thể hành hung vì vậy chúng tôi đã báo cáo bằng văn bản lên UBND huyện Ky Anh và Lãnh đạo công an huyện Kỳ Anh và đang chờ xử lý” – ông Tuệ cho hay.

Được biết, HTX dịch vụ nông nghiệp Nhài Duy, được thành lập, cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX và đi vào hoạt động cuối năm 2015, có trụ sở đóng tại nhà riêng ở thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh. Người đại diện pháp luật là bà Tô Thị Nhài.

Tại báo cáo số 38/BC-UBND mà UBND xã Kỳ Đồng gửi UBND huyên và lãnh đạo công an huyên Kỳ Anh đã khẳng định. HTX dịch vụ nông nghiệp Nhài Duy đặt máy xay, bóc lạc nhân trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn gia thông do nằm ngay trục đường QL 1A và gây mất an ninh trật tự và có thể xẩy ra xung đột, đã dùng giải pháp tuyên truyền và vân động nhưng HTX Nhài Duy đã phản ứng gay gắt và không chấp hành (Trích đoạn trong báo cáo số 38/BC-UBND).

Theo CT UBND xã Kỳ Đồng, mỗi năm HTX Nhài Duy thu mua và chế biến cả trăm ngàn tấn lạc





