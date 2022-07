Kịp thời cứu người phụ nữ trầm cảm định nhảy cầu Cửa Nhượng

Tin Hà Tĩnh

Do trầm cảm sau sinh, chị N.T.L. trèo lên cầu Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) định tự tử. Thật may mắn tại thời điểm đó, chị L. được lực lượng Công an xã Cẩm Lĩnh kịp thời can ngăn và đưa về chăm sóc an toàn.